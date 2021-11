Impfeuropameister Österreich: Impfpflicht zeigt Wirkung

Pandemie Des Kanzlers krasse Politik zeigt Wirkung: Warum die Österreicher jetzt plötzlich «Impfeuropameister» sind Die Österreicher strömen nach der Impfpflicht- Ankündigung zu den Impfzentren. Doch nicht alles läuft im gebeutelten Land nach Plan Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Kanzler Alexander Schallenberg hat’s nicht einfach.

Ist er nun ein Verwalter, oder Politiker, oder Diplomat, oder einfach Kanzler? Als Alexander Schallenberg am Freitag den allgemeinen Lockdown in Österreich ankündigte und die generelle Impfpflicht ins Spiel brachte, wirkte es, als sei er alles in einem und doch nichts von all dem so wirklich.

Schallenberg hat den Posten als Regierungschef nie gewollt. Der 52-Jährige entstammt dem diplomatischen Dienst und hat die EU-Politik Österreichs mitdirigiert. Er ist ein kluger Analytiker der internationalen Politik. Die Tücken der heimischen Krisenbewältigung aber muss er erst noch lernen.

Der Sohn einer Schweizerin hat das Amt des Bundeskanzlers zu einem denkbar undankbaren Zeitpunkt übernommen. Die regierende ÖVP steckt in einer tiefen internen Richtungskrise während sich die Entwicklung der Pandemie zur gefährlichen Antithese all dessen entwickelt hat, was Schallenbergs Vorgänger und Sebastian Kurz noch im Sommer 2021 an Frohbotschaften georgelt hatte: Die Pandemie sei vorbei, verkündete Kurz.

«Es kommt jetzt eine coole Zeit auf uns zu.»

War im Sommer noch zuversichtlich: Ex-Kanzler Sebastian Kurz. APA

Cool wurde es nicht – im Gegenteil. Schallenberg ist dazu verdonnert, Schadensverwalter zu sein. Dafür kann er nichts. In einer Krise, die zumindest einzelne Strukturen des Landes an den Rand des Kollaps gebracht hat, ist das aber nicht genug.

Der Flop mit der PCR-Testpflicht

Besonders ungeschickt war nach Ansicht vieler Beobachter etwa seine Idee, vor einigen Wochen weiter Öl ins Feuer der zugespitzten Debatte zu giessen und einen Lockdown nur für Ungeimpfte zu verhangen. Damit nicht genug: Schallenberg gab verbal noch eins drauf und stellte allen Impfgegnern «ungemütlich» Weihnachten in Aussicht. Das mag eine legitime Gemütsregung sein. Klug im Sinne eines zielorientierten Krisenmanagements – nämlich einer Erhöhung der Impfbereitschaft – war es nicht.

Viel eher haben die Massnahmen die Krise verschärft und allen die Grenzen des Systems aufgezeigt. Wenn etwa Massnahmen ohne Rücksicht auf Kapazitäten und Realitäten verhängt wurden. Etwa die flächendeckende PCR-Testpflicht, die aufgrund der fehlenden Testinfrastruktur gar nie hätte umgesetzt werden können.

Demonstranten wollten Polizisten töten

Und jetzt schaut ganz Europa auf den Neo-Kanzler, der als erster auf dem Kontinent (vom Vatikan einmal abgesehen) eine generelle Impfpflicht verkündete. Die hat das Land immerhin wachgerüttelt – mindestens teilweise. Vor den österreichischen Impfzentren haben sich lange Schlangen gebildet. 653'750 Dosen wurden in der Vorwoche verabreicht. Das sind so viele, wie noch nie zuvor. Nur rund jede sechste war aber eine Erstimpfung. Der weitaus grösste Anteil (463'655 Dosen) waren Drittimpfungen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) spricht dennoch bereits davon, Österreich sei derzeit «Impf-Europameister» sei.

Bereits nach der Verkündung des Lockdowns für Ungeimpfte als auch nach der Einführung der 3G-Pflicht am Arbeitsplatz Anfang November strömten die Österreicher zu den Impfzentren. Die Strategie mit den scharfen Massnahmen scheint zu wirken.

Rekordverdächtig sind aber auch die Teilnehmerzahlen an den Demos der Massnahmengegegner. Erst am Samstag marschierten alleine in Wien 40'000 Menschen durch die Strassen.

Am Rande der Proteste in Wien kam es zu wüsten Ausschreitungen. EPA

In Linz wurden Polizisten angegriffen. Ein abgestelltes Polizeifahrzeug brannte aus. Die verhafteten Übeltäter gaben zu Protokoll, sie hätten eigentlich die Polizisten mit Benzin übergiessen und anzünden wollen.

Schallenberg lässt sich von derlei Drohgebärden aber nicht von seinem europaweit bislang einzigartigen Kurs abbringen. Bei einem Auftritt vor der kleinen Kammer des Parlaments betonte der Kanzler, der Lockdown für Ungeimpfte werde auch nach Ablauf des generellen Lockdowns (spätestens am 13. Dezember) auf unbestimmte Zeit weitergehen. Eine klare Linie, so scheint es, hat der neue Regierungschef inzwischen immerhin gefunden.