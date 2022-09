Friedrich Merz krebst nach Sozialtourismus-Vorwurf zurück

Deutschland Angebliche ukrainische «Sozialtouristen» – CDU-Chef füttert die Putin-Propaganda Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland übersteigt jene der Krisenjahre 2015 und 2016. Bis zu einer Million Menschen sind alleine aus der Ukraine ins Land gekommen. CDU-Chef Friedrich Merz unterstellt den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern «Sozialtourismus» – und erntet Empörung. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 27.09.2022, 17.07 Uhr

«Diese Bilder gehen einem nicht mehr aus dem Kopf»: CDU-Chef Friedrich Merz besucht die zerstörte ukrainische Stadt Irpin am 3. Mai 2022. Keystone

Im Mai stellte Friedrich Merz den regierenden Kanzler Olaf Scholz von der SPD medienwirksam in den Schatten. Per Nachtzug reiste der CDU-Chef und Oppositionsführer von Berlin nach Kiew, während der Kanzler des wichtigsten europäischen Staates dem kriegsgebeutelten Land noch immer keine persönliche Aufwartung gemacht hatte.

Merz traf sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und liess sich von den ukrainischen Behörden durch die von den russischen Angreifern zerstörten Kiewer Vorstadt Irpin führen. «Diese Bilder gehen einem nicht mehr aus dem Kopf», sagte der CDU-Chef damals ergriffen. Merz sicherte dem Land deutsche Hilfe zu.

Narrativ aus rechten Kreisen

Knapp fünf Monate später wirken Merz Worte von damals scheinheilig. Der Oppositionsführer geht ohne Skrupel auf Kosten jener Menschen, die vor diesem Krieg geflüchtet sind und ihre Heimat verlassen mussten, auf Stimmenfang. In einem Interview mit dem TV-Sender der «Bild»-Zeitung sagte Merz am Montagabend:

«Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, von denen sich mittlerweile eine grössere Zahl dieses System zunutze machen.»

Merz bediente sich einem Narrativ, das in sozialen Medien zirkuliert und in rechten Kreisen geteilt wird: Ukrainerinnen und Ukrainer würden per Bus nach Deutschland einreisen, auf den Ämtern Unterstützungsleistung abkassieren und wieder zurück in ihre Heimat fahren. Seit Juni erhalten in Deutschland registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine eine Grundsicherung in gleicher Höhe, wie sie auch Hartz IV-Beziehern zustehen.

Die russische Propaganda nahm die Aussage des Oppositionschefs genüsslich auf. Die staatliche russische Nachrichtenagentur verbreitete die Meldung über ukrainische «Sozialtouristen» prominent.

Merz Behauptungen werden allerdings von offiziellen Stellen keineswegs gestützt. Weder die Betreiber von Flixbus noch deutsche Behörden bestätigen, dass Menschen aus der Ukraine in Deutschland Leistungen erschleichen. Ohne Registrierung und Meldeadresse in Deutschland gibt es kein Recht auf Grundsicherung.

«Stimmungsmache auf dem Rücken ukrainischer Frauen und Kinder»

Die Empörung über Merz Aussagen war laut. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) unterstellte Merz, dieser betreibe «Stimmungsmache auf dem Rücken ukrainischer Frauen und Kinder, die vor Putins Bomben und Panzern geflohen sind.» Die Kritik an Merz reichte bis ins bürgerliche Lager. Der 66-jährige CDU-Chef krebste am Dienstag zurück. «Ich bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems», äusserte sich Merz via Twitter.

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser unterstellt Merz Stimmungsmache gegen die ukrainischen Flüchtlinge. Filip Singer / EPA

Merz ist ein erfahrener Politiker, der sich der Wirkung seiner Worte bewusst ist. Vermutlich wollte der CDU-Chef ein Thema setzen, um politisches Kapital daraus zu schlagen. Bis zu einer Million Flüchtlinge aus der Ukraine sind seit Kriegsausbruch im Februar nach Deutschland eingereist, zwei Drittel davon sind Frauen und Kinder.

Wie viele tatsächlich noch im Land sind und wie viele in ihre Heimat zurückgekehrt sind, ist unklar. Ende Juni waren 2,9 Millionen Menschen im deutschen Ausländerregister als Flüchtlinge registriert – so viele wie noch nie in der deutschen Nachkriegszeit. Den ukrainischen Flüchtlingen könnten bald russische Deserteure folgen. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass russische Kriegsdienstverweigerer, denen in Russland schwere Repressionen drohen, in Deutschland internationalen Schutz erhalten.

Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainer flüchten seit Kriegsausbruch. Bis zu einer Million von ihnen reisten nach Deutschland. Auf dem Bild warten Tausende am Bahnhof von Lviv auf den Zug nach Polen. Michael Sohn

Merz versucht offenkundig, das Thema Flüchtlinge in den politischen Diskurs zu bringen. Denn das Thema birgt fraglos Zündstoff. Die Preise im Land für den täglichen Bedarf steigen, Mieten erhöhen sich und die Energiekosten explodieren, Geringverdiener drohen in Schwierigkeiten zu geraten.

Mit Flüchtlingen, die angeblich Grundsicherung erschleichen, lässt sich also Stimmung erzeugen. Anfang Oktober stehen in Niedersachsen die Landtagswahlen an, die CDU droht im Vergleich zu den Wahlen 2017 deutlich zu verlieren, die regierenden Sozialdemokraten haben die Nase vorn. Zugleich legt die rechtspopulistische AfD, die sich gegen Russland-Sanktionen ausspricht, nicht nur in Niedersachsen, sondern landesweit in Umfragen zu.

Dabei hätte es Merz gar nicht nötig, gegen ukrainische Kriegsflüchtlinge zu poltern. Die Ampel-Regierung von Olaf Scholz bietet für die stärkste Oppositionskraft derzeit ausreichend Angriffsfläche: Sei es in der Frage der Panzerlieferung oder bei der missglückten Gasumlage. Im nationalen Trend liegt die Union von CDU und CSU ein Jahr nach den Bundestagswahlen und dem Sieg der SPD deutlich vor den Sozialdemokraten von Olaf Scholz.

