Robin Alexander im Interview: Kann Scholz Merkel beerben?

Deutschland Bestseller-Autor Robin Alexander: «Wäre Olaf Scholz eine Frau, würde er auch die Hosenanzüge von Frau Merkel tragen» Robin Alexander kennt den Berliner Politbetrieb wie kaum ein anderer. Selten waren die Wahlen so offen wie in diesem Jahr. Die SPD profitiere, weil ihr Kandidat fast wie Frau Merkel auftrete.

Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: Kann er tatsächlich zu ihrem Nachfolger werden? Britta Pedersen / DPA-Zentralbild

Als Olaf Scholz im Frühjahr gesagt hatte, er wolle ins Kanzleramt einziehen, wirkte das wie ein schlechter Scherz. Seine SPD dümpelte da bei 15 Prozent herum. Was ist da passiert?

Robin Alexander: Scholz handelt nach der Methode: Ich habe keine Chance, aber die nutze ich. Niemand im politischen Berlin hätte auch nur einen Cent darauf gesetzt, dass er noch eine Chance hat. Doch wissen Sie was? Scholz hat alles genau so vorausgesagt.

Wie das?

Vorigen Sommer, kurz nachdem er seine Kandidatur bekannt gegeben hatte. Ich traf ihn zu einem persönlichen Gespräch. Da hat er mir erklärt, er habe selbstverständlich eine Chance. Dann nämlich, wenn die Deutschen realisieren würden, dass Angela Merkel tatsächlich nicht mehr antritt. Dann würden sich die Deutschen fragen: Wer ist denn Merkel am ähnlichsten? Dann würden die Wähler erkennen: Baerbock ist zwar eine Frau wie Merkel, Laschet ein Christdemokrat wie Merkel, aber Scholz war Merkels Arbeitsminister, Finanzminister und Vizekanzler und hat alles mit Merkel zusammen gemacht in den letzten Jahren. Dann würden die Deutschen denken: nehmen wir doch den besten Mitarbeiter von Frau Merkel, wenn Frau Merkel selbst schon nicht mehr zur Verfügung steht.

Drei Parteien buhlen um die Vorherrschaft: Die Grünen mit Annalena Baerbock (links), die CDU mit Armin Laschet (Mitte) und die in Führung liegende SPD mit Olaf Scholz. KEYSTONE/Kay Nietfeld/

1. September 2021

Auf dem Cover des Magazins der «Süddeutschen» posierte Scholz kürzlich lächelnd und mit seinen Händen die Merkel-Raute bildend. Bringt er sich als der Merkel in Position?

Wenn Olaf Scholz eine Frau wäre, würde er auch die Hosenanzüge von Frau Merkel tragen. Der Scholz von heute ist nicht mehr der Scholz von früher: Er ist schlanker geworden, er hat seine Gestik verändert, und rhetorisch spricht er jetzt wie Frau Merkel. Der sagt diese etwas seltsam klingenden Sätze, in denen nie etwas Neues drin ist, aber aus denen man ihm nie einen Strick daraus drehen kann. Scholz hat sich Merkel gewissermassen ausgeguckt. Mit der Raute liefert er gleich die eigene Ironie zu seinem Projekt dazu.

Zugleich stürzt CDU-Kandidat Armin Laschet in Umfragen weiter ab. Ein Debakel für Merkels Partei bahnt sich an.



Bestseller-Autor Robin Alexander. ZVG

Laschet hat ein gigantisches Mobilisierungsproblem, weil die eigenen Leute alle denken, er wäre der falsche Kandidat. Die Basis wollte Söder. Sein zweites Problem ist, dass die CDU die Entscheidung getroffen hat, einen defensiven Wahlkampf zu machen. Das Wahlprogramm der CDU ist ambitionslos. Die haben es so gemacht wie die letzten Jahre Frau Merkel. Das nannte man die Phase der asymmetrischen Demobilisierung: Also bloss nichts machen, was polarisiert, weil das den politischen Gegner wecken könnte. Damit ist Laschet in den ersten Wochen gar nicht mal schlecht gefahren, weil Frau Baerbock über jedes vorhandene Bein gestolpert war. Doch dann kam die Flut, und Laschet sah wirklich blöd aus der Wäsche. Und dann kam Afghanistan. Jetzt kommt die CDU mit Themen und Köpfen. Das ist ein bisschen spät.

Annalena Baerbock ist in Umfragen abgestürzt und hat kaum noch Chance aufs Kanzleramt. Alles nur wegen vergleichsweise Lappalien wie einen aufgehübschten Lebenslauf und mutmassliche Plagiate? Oder schadet ihr die mangelnde Regierungserfahrung eben doch?

Mangelnde Regierungserfahrung? Sie hat gar keine Regierungserfahrung. Sie hat nicht mal einen Landkreis oder ein Dezernat in einer Stadt regiert. Robert Habeck ist der deutlich stärkere Kandidat. Das hat jetzt auch wirklich jeder gemerkt. Frau Baerbocks Problem ist, dass ihr die Deutschen das Amt der Kanzlerin nicht zutrauen. Was den Grünen auch grosse Sorgen bereitet, ist diese Wiederbelebung der SPD. Die Grünen dachten, sie hätten im linken Lager die Vorherrschaft übernommen. Die Messe ist allerdings noch nicht ganz gesungen.

Ihre Amtszeit endet nach 16 Jahren demnächst - wohin die Reise gehen wird, weiss nur sie: Angela Merkel. Markus Schreiber / AP

Mit Robert Habeck wären die grünen Chancen auf das Kanzleramt noch intakt?

Natürlich hätten die Grünen Herrn Habeck nehmen sollen. Schauen Sie: Wir haben drei Kandidaten, zwei machen einen mauen Wahlkampf: Laschet und Baerbock. Was haben die gemeinsam? Sie verdanken ihre Kanzlerkandidatur einer Binnenlogik ihrer Partei.

Wie meinen Sie das?

Das Argument für Frau Baerbock war: Sie ist eine Frau. Dieses Argument hat innerhalb der Grünen wahnsinnig viel Gewicht, ausserhalb der Grünen kann man niemandem erklären, dass es eine Frau machen soll, obwohl ein fähigerer Mann zur Verfügung stünde. Bei Laschet war das Argument: er ist in der CDU, und die CDU stellt den Kanzlerkandidaten, nicht die CSU. Dieses Argument kannst du ausserhalb der Union auch niemandem erklären. Alle entgegnen: Nehmt doch den Besseren, also Markus Söder! In der SPD war das gegenteilige Phänomen: Die Parteibasis hat die linken Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an ihre Parteispitze gewählt. Aber dann hat die SPD gesagt: Esken und Walter-Borjans, das ist unsere Seele. Aber für die Wahl wollen wir den anderen in der Gesellschaft ein Angebot machen. Das hat sie mit Olaf Scholz erfolgreich getan. Die SPD hat ihre Binnenlogik zurückgestellt.

Bald endet auch die 16-jährige Ära von Angela Merkel. Werden die Deutschen ihre Kanzlerin vermissen?

Auf jeden Fall. Dieses Land spürt, dass die Zeiten ungemütlich werden, es braucht Reformen, auch schmerzhafte. Wir merken auch, dass aussenpolitisch der Wind rauer wird. Da haben die Deutschen keinen Bock drauf. Die Deutschen wären gerne aussenpolitisch wie die Schweiz, geht aber nicht. Die Leute wollen es lieber weiter nett haben. Deshalb wird es eine Nostalgie-Welle für Angela Merkel geben. Von dem Tag an, an dem sie nicht mehr Kanzlerin ist, bricht die schon los.

Robin Alexander, 46, ist stellvertretender Chefredakteur der Welt/Welt am Sonntag. Er ist Autor politischer Bestseller wie «Die Getriebenen» und «Machtvefall»