Deutsche Bahn: Lokführer streiken trotz Angebot

Arbeitskampf trotz Angebot: Eine offizielle Antwort der Lokführergewerkschaft GDL auf die neue Offerte der Deutschen Bahn gab es in der Nacht nicht. So bleibt es vorerst bei den Plänen für den dritten und bisher längsten Ausstand in dem laufenden Tarifkonflikt.

02.09.2021, 07.15 Uhr