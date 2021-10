Merkel-Nachfolge: Was Olaf Scholz für die Schweiz bedeuten würde

Deutschland Olaf Scholz könnte uns eine Milliarde Franken kosten: Das erwarten Schweizer Politiker vom möglichen neuen Kanzler Die Koalitionsgespräche laufen auf Hochtouren. Und hinter den Kulissen bastelt SPD-Gewinner Olaf Scholz an einer neuen Regierung. Grünen-Präsident Balthasar Glättli will ihm einen Deal vorschlagen. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 03.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wird er Kanzler, könnte sich der Tonfall aus Berlin gegenüber der Schweiz verschärfen: EU-Fan und möglicher Merkel-Nachfolger Olaf Scholz. Keystone

Noch ist nicht klar, wer in Berlin die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel antreten wird. Doch vieles deutet auf den Sozialdemokraten Olaf Scholz hin. Der 63-jährige Hamburger ist seit vier Jahren deutscher Finanzminister - und daher auch Schweizer Politikern bestens bekannt. Seine aktuelle Chefin Angela Merkel hatte ein eher distanziertes Verhältnis zur Schweiz. Unter einem Kanzler Scholz könnte sich die Beziehung der beiden Nachbarländer deutlich verändern. Was kann die Schweiz vom neuen starken Mann der deutschen Politik erwarten?

Die Schweizer Genossen um Parteipräsident Cédric Wermuth pflegen guten Kontakt zur deutschen SPD. Der Erfolg der Sozialdemokraten zeige, dass «die soziale Frage ins Zentrum der Politik gestellt werden» müsse, so Wermuth kurz vor den Wahlen gegenüber CH Media.

Scholz Fans an der Berliner Wahlparty der SPD: Die Schweizer SP-Nationalräte Fabian Molina, Cédric Wermuth und Jon Pult. Twitter

Ganz konkrete Pläne mit Olaf Scholz haben die Schweizer Grünen. Hintergrund sind Scholz' Pläne für eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Grosskonzerne und Firmen aus der Digitaltechnologie. Das System soll den Steuerwettbewerb zwischen den Staaten zur Ansiedlung global agierender Konzerne aushebeln. 130 Staaten haben den Plänen zugestimmt, darunter auch - mit Vorbehalten - die Schweiz.

In der Schweiz wären wenige Grossunternehmen von der Mindeststeuer betroffen, darunter Nestlé, Novartis und Roche. Die Schweiz müsste laut Berichten mit Steuerausfällen von bis zu einer Milliarde Franken rechnen.

Hofft auf einen guten Draht zur deutschen Regierung - dank der mitregierenden Grünen: Grünen-Präsident Balthasar Glättli. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Dem Schweizer Grünen-Präsident Balthasar Glättli schwebt eine Art Deal zwischen der mutmasslich neuen Regierung in Berlin und dem Schweizer Bundesrat vor, um den künftigen Schweizer Weg in Europa neu zu definieren: Die Schweiz folge den Plänen von Olaf Scholz bei der Mindeststeuer für globale Unternehmen und erhalte dafür die Unterstützung Berlins bei der Umsetzung konkreter Massnahmen gegen Lohndumping. Glättli meint:

«Ich gehe davon aus, dass die Schweiz ihre Forderungen bei den flankierenden Massnahmen gegen Lohndumping mit einer SPD-geführten Ampel-Regierung besser durchsetzen kann.»

Auch Grünen-Co-Chef Robert Habeck, der derzeit mit allen Parteien um eine Regierungsbeteiligung verhandelt, hat einen guten Draht zu seinen Parteifreunden in der Schweiz. In Baden-Württemberg stehen die regierenden Grünen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann im regen Austausch mit der Schweiz. «Man spürt, dass er unsere Haltung verstehen will. Er hat ein sehr positives Verhältnis zur Schweiz», sagte im Frühjahr der ehemalige Aargauer SP-Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann.

Lindner: Fasziniert von «freiheitsliebender» Schweiz

Auch FDP-Chef Christian Lindner - er träumt vom Posten des künftigen deutschen Finanzministers - hat ein Faible für die Schweiz. «Ich fühle mit der Schweiz verbunden als einem freiheitsliebenden Land», sagte Lindner in einem Interview. Er schätze die Schweizer Mentalität, «die Bereitschaft zur Selbstverantwortung, die Freude an der Schaffenskraft.»

Neu-FDP-Präsident Thierry Burkart hofft auf rasche Regierungsbildung in Berlin: Vakuum «kein Wunschszenario» aus Schweizer Sicht. Anthony Anex / KEYSTONE

Bei der Schweizer FDP freut man sich entsprechend über das mutmassliche Mitregieren der deutschen Parteifreunde in der nächsten Bundesregierung. Der neu gewählte FDP-Parteipräsident Thierry Burkart sagt:

«Lindner kennt die Schweiz gut,

er hat Verständnis für die

Schweizer Interessen.»

Aus Schweizer Sicht bestehe das grösste Interesse darin, dass Deutschland möglichst zeitnah eine Regierung bilde. «Je länger das Vakuum besteht, desto weniger Einfluss kann Deutschland in Europa nehmen. Das ist natürlich aus Schweizer Sicht kein Wunschszenario», sagt der 46-jährige Aargauer Ständerat.

Wird der Ton gegenüber der EU-kritischen Schweiz verschärft?

Scholz gilt als Verfechter einer vertieften Europäischen Union. Das könnte dazu führen, dass die Beziehungen zwischen dem EU-Taktgeber Deutschland und der Schweiz, die ihr Verhältnis zur EU auf ein neues Fundament stellen will, gelegentlich ruckeln.

Paul Seger, Schweizer Botschafter in Berlin. Keystone

«Mit einer SPD-geführten Regierung würde das Thema Europa wohl noch etwas straffer behandelt als mit einer CDU-geführten Regierung», glaubt Paul Seger,der Schweizer Botschafter in Berlin.