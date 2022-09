Deutschland Wegen einer Coronamaske wurde er zum Killer Er bezeichnete sich selbst als Rassisten und fantasierte darüber, Politiker «in die Gaskammer» zu schicken: Der Computerfachmann Mario N. wurde zum Killer, weil er gebeten wurde, eine Corona-Schutzmaske zu tragen. Jetzt hat er dafür vor Gericht die Quittung bekommen. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 13.09.2022, 12.30 Uhr

Dem Angeklagten Mario N. werden vor Gericht die Handschellen abgenommen. Keystone

Die Tat ereignete sich vor knapp einem Jahr. Es war der Samstagabend des 18. September 2021. Der damals 20-jährige Gymnasiast Alex W. jobbt an der Aral-Tankstelle in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Idar-Oberstein. Mit dem Geld will er den Führerschein machen.

Am frühen Abend betritt der damals 49 Jahre alte Computerfachmann Mario N. die Tankstelle. Der Mann ist schon alkoholisiert, will Nachschub kaufen und holt sich ein Sixpack Bier aus dem Regal. Der Mann trägt keine Schutzmaske, worauf ihn der junge Verkäufer auf die Coronaregeln aufmerksam macht. Es kommt zum Wortgefecht, der junge Mann weigert sich, dem Maskenverweigerer das Bier zu verkaufen. Mario N. verlässt wutschnaubend ohne Bier die Tankstelle.

Knapp eineinhalb Stunden später kehrt er zurück, in der rechten Hosentasche ein Revolver. Dieses Mal trägt er zwar Maske, zieht diese aber runter, als er vor dem jungen Verkäufer an der Kasse steht. Wieder wird er von Alex W. zurechtgewiesen. Mario N. fackelt nicht lange, zieht die Waffe und schiesst dem 20-Jährigen in die Stirn. Danach verlässt er die Tankstelle. Seinem Schwager soll er daraufhin per Videonachricht mitgeteilt haben:

«Ich hab’ das Arschloch erschossen, ich hab’s getan.»

Jetzt hat er für diese Tat, die einer Exekution gleichkommt, die Quittung erhalten: Mario N. muss lebenslänglich ins Gefängnis. Das zuständige Landgericht Bad Kreuznach wertete die Tat in seinem Urteil am Dienstag als Mord. Der Prozess gegen den Computerfachmann endet damit nach sechs Monaten – vorerst. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Parteien können in Revision gehen.

Schleichende Radikalisierung seit 2015

Die Tat von Idar-Oberstein schockierte vor einem Jahr das ganze Land. Die Stimmung in Deutschland war damals schon länger angespannt, Verschwörungsmystiker, Reichsbürger und Rechtsextremisten sorgten für eine Radikalisierung der Querdenker-Bewegung. Bei Demonstrationen wurden antidemokratische Parolen gerufen, Plakate zeigten Politikerinnen und Politiker hinter Gittern, in Berlin versuchten radikalisierte Coronagegner, den Reichstag zu stürmen.

Auch der nun verurteilte Täter machte seit 2015 eine Radikalisierung durch, wie Analysen von Chatnachrichten zeigen. Laut Recherchen der «Süddeutschen Zeitung» bezeichnete Mario N. darin Geflüchtete als «Bimbos», Greta Thunberg als «Little Bitsch», die Mondlandung soll in der Welt des zur Tatzeit 49-Jährigen von der US-Regierung inszeniert gewesen sein, den menschengemachten Klimawandel leugnete er.

Auf Twitter bezeichnete er sich selbst als «Rassisten» und schrieb: «Ich freue mich auf den nächsten Krieg.»

Vollends aus der Spur geraten ist Mario N. offenkundig während der Coronapandemie. Das Virus selbst leugnete er zwar nicht, doch Corona hielt er für eine harmlose Grippe, die verhängten Massnahmen als Mittel der politischen Eliten, die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten.

Der krebserkrankte Vater von Mario N. hat sich Anfang 2020 selbst erschossen. Der Vater habe auch versucht, seine Mutter mit in den Tod zu reissen. Mario N. macht die Coronamassnahmen für den Suizid verantwortlich und für die Tatsache, dass er wegen der Massnahmen weder seine Mutter im Krankenhaus besuchen noch bei der Beerdigung seines Vaters zugegen sein konnte. Während des Prozesses sagte er:

«Ich gab den Coronamassnahmen die Schuld für den Suizid meines Vaters, den Tod meiner Mutter.»

Trotz seiner radikalen Chatnachrichten war Mario N. bis zu seiner Tat nicht im Visier der Behörden.

Angebliche Reue und Rechtfertigungen

Mario N. zeigte vor Gericht zwar Reue, er distanzierte sich von der Tat und entschuldigte sich bei der Mutter des Getöteten. Allerdings suchte er bei seinem Opfer zumindest eine Mitschuld für die Tat. Schon bei seiner Verhaftung durch die Polizei am Tag nach der Tat sagte er, er habe «ein Zeichen» gegen die aus seiner Sicht überbordenden Coronamassnahmen setzen wollen.

Vor Gericht machte er auf Mitleid, sagte, er habe den jungen Kassierer darum gebeten, aufgrund seiner Asthma-Erkrankung keine Maske tragen zu müssen.

Doch nach seiner ersten Zurechtweisung durch den 20-Jährigen habe sich in ihm, wieder zu Hause angekommen, eine grosse Wut aufgestaut: «Es war diese Arroganz, die mich in diesem Moment so schwer traf, dass ich wieder so von oben herab behandelt wurde, ohne dass man mir zuhörte», versuchte er vor Gericht, seine innere Gefühlswelt zu beschreiben.

Täter attestiert Opfer eine Mitschuld

So sei er mit seiner Waffe in die Tankstelle zurückgekehrt. Seine Demütigung sei so enorm gewesen, «dass sich meine ganze Ohnmacht an diesem Abend auf ihn entlud». Doch der 20-jährige Gymnasiast habe auch falsch reagiert, behauptete der Angeklagte und attestierte dem Opfer damit eine Mitverantwortung am schrecklichen Ausgang: «Hätte er nicht so auf meine Bitte reagiert, sich nicht in diesem Befehlston verloren, hätte die Tat vermieden werden können.»

Der Schauplatz des Verbrechens am Tag danach, die Tankstelle in Idar-Oberstein. Keystone

Die Mutter des Opfers, die im Prozess als Nebenklägerin auftrat, nahm dem Täter seine Reue nicht ab. «Ich kann Ihnen nicht verzeihen», sagte sie. Unter Tränen sprach sie über ihren toten Sohn: «Ich wünschte, ich hätte die Chance gehabt, ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebe, wie stolz ich auf ihn bin.»

