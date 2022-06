Merkel sieht keine Versäumnisse bei ihrer Putin-Politik

Deutschland Ex-Kanzlerin Merkel spricht sich selbst von Fehlern frei – Experte hält dagegen: «Merkel hat die Ukraine geopfert» Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt spricht sich Ex-Kanzlerin Angela Merkel frei von einer Mitverantwortung für den Krieg in der Ukraine. Experten hingegen werfen Merkel durchaus Versäumnisse vor. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 08.06.2022, 14.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bedauert, dass ihre Politik den Krieg nicht verhindern konnte, sieht bei sich aber keine Fehler: Ex-Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Berlin. Keystone

«Ich mache mir keine Vorwürfe, dass ich es nicht versucht hätte», sagte Angela Merkel am Dienstagabend im prachtvollen Saal des Berliner Ensembles. Es war ihre Antwort auf die Frage, ob Sie sich in der Russlandpolitik Versäumnisse vorwerfe. Fehler in der Russlandpolitik ihrer 16 Jahre dauernden Amtszeit, die Putin dazu animiert haben, in die Ukraine einzumarschieren. Zahlreiche Russland-Expertinnen und Russland-Kenner halten dagegen. Unter ihnen Jörg Himmelreich, ehemaliger Mitarbeiter im Auswärtigen Amt der Bundesregierung und ehemaliges Mitglied der EU-Untersuchungskommission zum russisch-georgischen Krieg 2008.

Es gibt drei grosse Versäumnisse in Merkels Russland-Politik:

Merkel legte 2008 ein Veto gegen Kiews Nato-Beitritt ein

Beim Nato-Gipfel in Bukarest stellten sich Frankreich und Deutschland entgegen der Meinung der anderen Nato-Partner - darunter die USA - gegen einen raschen Nato-Beitritt Georgiens und der Ukraine. Merkel verteidigte am Dienstag diese Haltung. Die Ukraine sei damals wegen Korruption und Instabilität noch nicht bereit für eine rasche Aufnahme ins Militärbündnis gewesen. Zudem habe sie Putin nicht provozieren wollen. Dieser hätte, so Merkel, wohl schon damals einen Krieg gegen die kurz vor der Aufnahme ins Nato-Bündnis stehende Ukraine losgetreten. In Kiew herrscht heute die Meinung vor: Hätte sich Merkel damals nicht quergestellt, wäre Putin am 24. Februar 2022 nicht einmarschiert. Russland-Experte Jörg Himmelreich sieht das wie die Regierung von Wolodimir Selenski in Kiew:

Russland-Experte Jörg Himmelreich. zvg

«Wäre die Ukraine damals Beitrittskandidat geworden, wäre Putin heute nicht einmarschiert.»

Putin brauche keinen Anlass, um Kriege loszutreten, sagt Himmelreich mit Verweis auf den von Putin begonnen Krieg im August 2008 in Georgien. «Wenn man immer darauf Rücksicht nimmt, was Putin als Provokation verstehen könnte, verfolgt man eine fehlgeleitete Politik.»

Merkel hat Deutschland nicht von der russischen Energieabhängigkeit befreit

Ein Verlegeschiff verlegt die Rohre für Nord Stream 2 in der Ostsee. Die Pipeline ist gebaut, russisches Gas aber wird wohl nie durch die Röhre an die Ostsee geleitet. Bernd Wüstneck/Key/ 15.11.2018

Der Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 wurde nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim unter Merkels Ägide besiegelt und begonnen - trotz lauten Widerstands osteuropäischer Partner wie den baltischen Staaten, Polen oder der Ukraine. Laut Himmelreich hat Merkel abermals «einen eigenen Weg zu Lasten Europas» durchgesetzt. Merkel habe die Strategie des «Germany first» verfolgt. Die damalige Kanzlerin habe Bescheid gewusst, dass Wladimir Putin «Wirtschaft als Instrument seiner Aussenpolitik benutzt», doch habe ihr der Mut gefehlt, sich gegen die Energielobby im eigenen Land zu stellen.

«Sie hat die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland über die Interessen des gesamten Landes gestellt.»

Merkel habe es versäumt, die Energiewirtschaft zu diversifizieren - obschon sie spätestens nach 2008 wusste, dass Putin bereit dazu ist, die europäische Sicherheitsarchitektur auch kriegerisch zu seinen Gunsten umzukrempeln. «Putin durfte die Energiepolitik als Instrument einsetzen, um Druck aufzubauen. Merkel hat die Ukraine gewissermassen den wirtschaftlichen Interessen geopfert.»

Merkel liess die Bundeswehr verlottern

«Die Bundeswehr ist heute blank und nicht mal fähig, das eigene Land zu verteidigen. Das ist auch Merkels Versäumnis», sagt Jörg Himmelreich. Deutschland sei militärisch heute nach wie vor und stark von den USA abhängig. Erst unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges hat sich Merkels Nachfolgeregierung zu gigantischen Investitionen von 100 Milliarden Euro in die eigene Verteidigung durchringen können. Deutschland habe es zudem nicht verstanden, auf die Rufe der Ukraine nach militärischer Hilfe zu reagieren. Dem Land wurden zu spät Waffen geschickt. Die Fehleinschätzung sei auch aus historischen Gründen erfolgt. Die deutsche Politik sei in Teilen nach wie vor «im Denken von Grossräumen» verankert, sagt Himmelreich:

«Das Kolonialgebiet zwischen Russland und Deutschland - also die Ukraine - war nicht von Belang.»

Der Blick in die nahe Zukunft macht dem Experten Sorgen: «Putin hat einen langen Atem. Meine Sorge ist, dass er so verbissen agiert und den Krieg solange fortsetzt, bis er einen Sieg verkünden kann.» Wichtig sei, dass auch Europa einen langen Atem beweise - und die wirtschaftlichen Konsequenzen aus dem Krieg auch noch auf lange Sicht trügen. Laut Himmelreich dürften der Westen und insbesondere Kanzler Olaf Scholz nicht schwach werden «aus einem besonders in der SPD verbreiteten deutschen Unterwerfungspazifismus heraus» und müssten weiter Druck auf Kiew ausüben, sollte Putin nach der möglichen Einnahme des Donbass einen Waffenstillstand anbieten. Der Russland-Experte verweist auf potenziell nächste russische Angriffsziele wie die die baltischen Staaten:

«Wir müssen verstehen, dass es Putin nicht nur um die Ukraine geht. Putin ist mit der Ukraine alleine nicht zufrieden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen