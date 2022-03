Millionen für Putin - Deutschland zögert beim Gas-Ausstieg

Deutschland Habecks Angst vor dem Gas-Embargo: «Wenn wir jetzt den Schalter umlegen,wird es zu Lieferengpässen kommen» Deutschland bezieht soviel Gas aus Russland wie kein anderer EU-Staat. Mit dem Geld finanziert Putin seinen Krieg. Doch die deutsche Regierung will noch nicht auf russische Energie verzichten. Christoph Reichmuth, Berlin 14.03.2022, 16.46 Uhr

Der Schock über den brutalen Angriffskrieg mitten in Europa, der Druck, der nun auch auf ihm als Vizekanzler Deutschlands lastet, all dies ist Robert Habeck anzumerken, als er am Sonntag in der Sendung «Anne Will» der Öffentlichkeit und den Ukrainern erklärte, weshalb sein Land nicht sofort aus der russischen Energieabhängigkeit aussteigt.

Der 52-Jährige wirkte bei seinen Ausführungen niedergeschlagen, konsterniert. Bis zum Herbst werde Deutschland unabhängig sein von russischer Kohle, bis zum Jahresende nahezu unabhängig von russischem Öl, und die Abhängigkeit von russischem Gas, die werde ebenfalls drastisch reduziert, kündigte er an. Man arbeite mit Hochdruck an Lösungen. Die seien auch zu finden. Aber: «Nur eben nicht sofort.» Dann fügte er hinzu:

«Das ist bitter. Es ist moralisch

auch nicht schön, das zuzugeben.»

Der deutsche Klimaminister, der noch vor zwei Monaten voller Optimismus aufgezeigt hatte, wie er sein Land durch massiven Ausbau der erneuerbaren Energien zum Klimavorbild Nummer eins in Europa umkrempeln will, ist hart auf dem Boden der Realpolitik aufgeschlagen.

Habeck muss nun erklären, warum Deutschland Putins Kriegskassen weiterhin täglich mit Millionen von Euros füllt, obwohl sich eine Mehrheit der Deutschen - in einer Umfrage über 50 Prozent - und etliche europäische Staaten dafür aussprechen, den Import von Gas, Öl und Kohle aus Russland angesichts der im Namen Putins begangenen Kriegsverbrechen per sofort zu stoppen.

Angst vor sozialen Verwerfungen

Habeck drosselt das Tempo auch auf Geheiss des 63-jährigen SPD-Kanzlers Olaf Scholz. Die deutsche Regierung befürchtet, dass ein sofortiger Lieferstopp russischer Energie zu Verwerfungen in der deutschen Gesellschaft führen wird: Steigende Heizkosten, weiter steigende Benzinpreise, durch höhere Produktions- und Lieferkosten steigende Preise bei Produkten des täglichen Bedarfs.

Letztlich würden soziale Unruhen in der wichtigsten Industrienation der EU gar Kreml-Herrscher Putin in die Karten spielen, der seitjeh auf die Destabilisierung des Westens setzt. Habeck: «Wenn wir jetzt den Schalter umlegen, wird es zu Lieferengpässen kommen, zu Massenarbeitslosigkeit, zu Armut, zu Menschen, die ihre Wohnungen nicht mehr heizen können.» Es sei politisches Gebot, «nichts zu tun, was die eigene Position so schwächt, dass man sie am Ende nicht durchhalten kann.» Deutschland müsse imstande sein, eingeleitete Schritte gegen Russland über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

«Wir dürfen Putin nicht den Triumph geben, dass wir Massnahmen wieder zurücknehmen müssen, weil wir sie nicht durchstehen.»

Während in der Ukraine täglich Menschen sterben, Krankenhäuser bombardiert und sich Millionen auf die Flucht machen, sorgt sich die deutsche Bundesregierung um frierende Mieter und steigende Benzinpreise - so jedenfalls wird das deutsche Zögern in der ukrainischen Regierung wahrgenommen. «Sie haben dazu beigetragen, die aktuelle Macht von Russland mitaufzubauen», sagte der in die Sendung «Anne Will» per Video zugeschaltete ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba. «Und wir hoffen, dass auch Sie entsprechend viel leisten werden, um die russische Kriegsmaschinerie aufzuhalten.»

Tatsächlich ist die deutsche Abhängigkeit von russischer Energie gewaltig. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums liegt der Anteil russischer Importe an den fossilen Gasimporten nach Deutschland bei 55 Prozent, bei Kohle bei etwa 50 Prozent und bei Rohöleinfuhren bei rund 35 Prozent. Schätzungen zufolge geben die EU-Staaten zurzeit täglich über 700 Millionen Euro für Gas und Öl aus, viele Millionen fliessen direkt aus dem deutschen Staatshaushalt nach Moskau.

«Die Fixierung auf russisches Erdgas ist auf eine Mischung aus Naivität der jeweiligen Bundesregierung, Scheuklappen bezüglich der Folgen sowie knallharten Wirtschaftsinteressen zurückzuführen», moniert Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik gegenüber der «Welt.»

Die starke Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie ist unter anderem Folge der russlandfreundlichen Politik des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder. Schröder brachte in seiner Amtszeit die strittige Pipeline Nord Stream 1 auf den Weg, seine Nachfolgerin Angela Merkel (CDU) baute in ihrer 16-jährigen Regierungszeit die Abhängigkeit von russischer Energie weiter aus. Sie unternahm trotz Kritik aus der EU und selbst nach Putins Georgien-Krieg oder der Krim-Annexion nichts, um diese Abhängigkeit zu reduzieren - im Gegenteil, den Bau der zweiten Pipeline Nord Stream 2 hat auch Merkel stets verteidigt.

Die Abhängigkeit von russischer Energie wurde nicht zuletzt auch durch Merkels 2011 verkündeten Ausstieg aus der Atomenergie gefestigt. Weil die letzten Atommeiler Ende dieses Jahres abgeschaltet werden und es beim Ausbau der Erneuerbaren Energien stockt, setzte Deutschland weiterhin auf russisches Gas als «Brückenenergie.» Allerdings verteidigte auch die aktuelle Bundesregierung von Kanzler Scholz bis zum russischen Angriff gegen die Ukraine die russischen Gaslieferungen.

Flüssiggas als Alternative

Und nun muss ausgerechnet der grüne Klimaminister nach Alternativen suchen: Deutschland will unter anderem mit Hochdruck Terminals für den Import von US-Flüssiggas (LNG) bereitstellen. Das LNG muss allerdings mit Schiffen nach Europa transportiert werden, was die CO2-Bilanz belastet.

Ob Deutschland allerdings auch dann auf russische Energien setzt, wenn Putin zu noch brutaleren Mitteln wie etwa den Einsatz chemischer Kampfstoffe zurückgreift, auf diese Frage wollte Habeck nicht eingehen. Der ukrainische Aussenminister Kuleba hat indes eine klare Botschaft:

«Ich möchte Deutschland bei den Sanktionen in einer Führungsposition sehen.»