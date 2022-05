Klimaaktivisten werfen Kanzler Scholz Nazi-Vergleich vor

Deutschland Hat er Nazis gesagt? Ausgerechnet am Kirchentag entgleitet Kanzler Olaf Scholz im Streit mit Klimaaktivisten die Kontrolle Kanzler Olaf Scholz steht in der Kritik wegen seines Kurses im

Ukraine-Krieg. Jetzt hat er auch zuhause Zoff – mit linken Klimaaktivisten. Wegen eines angeblichen Nazi-Vergleichs. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 31.05.2022, 15.04 Uhr

Hoher Gast bei der Diskussion unter dem Motto «Gesellschaft und Politik in unsicheren Zeiten»: Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag beim Kirchentag in Stuttgart. Bild: Key/27.05.2022/Marijan Murat

Eine Rede auf dem Kirchentag in Stuttgart - Bundeskanzler Olaf Scholz dürfte den Auftritt bei einer Podiumsveranstaltung am vorigen Freitag als willkommene Abwechslung betrachtet haben. Abwechslung zu den Debatten über die deutsche Zögerlichkeit im Ukraine-Krieg. Kirchentag, da geht es weniger um noch nicht gelieferte Gepard-Panzer, da ist Putin für einmal ein bisschen weiter weg als sonst.

Der Ausflug in den Südwesten der Republik hat Scholz nun allerdings den nächsten Ärger eingebracht. Der 63-jährige Regierungschef sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, er habe Klimaaktivisten mit Nazis gleichgesetzt.

Geschehen war folgendes: Scholz referierte auf dem Podium über die Energiewende. Da kam die Sprache auf den Kohleausstieg. Die Arbeiterinnen und Arbeiter unter Tage in den Kohleabbaugebieten sind eine Kernklientel der Sozialdemokraten. Das hatte auch der Kanzler auf dem Schirm, als er auf ihr Schicksal hinwies, den ein rasanter Kohleausstieg mit sich bringen wird: «Da ist schon die Frage, was wir den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Tagebauen sagen über ihre Perspektive», setzte Scholz an, ehe er von Zwischenrufen aus dem Publikum unterbrochen wurde.

Ein Klimaaktivist versuchte offenbar, auf die Bühne zu gelangen, wurde von Sicherheitskräften aber daran gehindert. Ein anderer warf Scholz an den Kopf, dieser erzähle «Schwachsinn.»

Scholz reagierte verärgert. Der Sozialdemokrat referierte sichtlich verärgert los:

«Ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt, und Gott sei Dank.»

Das Gros der Publikums quittierte die Massregelung mit warmem Applaus.

Richtig hohe Wellen schlug die Scholz-Aussage erst später. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer - quasi die deutsche Antwort auf Greta Thunberg - setzte einen wütenden Tweet auf Twitter für ihre mehr als 376'000 Follower ab. Darin warf sie dem Kanzler vor, dieser würde die Klimaaktivisten-Szene mit Nazis gleichsetzen.

Scholz habe die NS-Herrschaft relativiert «und auf paradoxe Art und Weise die Klimakrise gleich mit», twitterte die 26-Jährige. Scholz «stilisiert Klimaschutz als Ideologie mit Parallele zur NS-Herrschaft. In 2022. Jesus. Das ist so ein Skandal.»

Sicherlich: Der Kanzler nahm beim Podium in seiner wütenden Replik auf die Störerinnen und Störer Bezug auf eine «längst vergangene Zeit». Dass er auf die dunkle Phase der Nazi-Herrschaft anspielte, ist allerdings Spekulation. Scholz weist dies mit Vehemenz zurück. Der Vorwurf sei «vollkommen absurd», liess er über seine Sprecherin mitteilen.

Scholz spielte wohl auf Zeit der Studentenunruhen an

Tatsächlich ist unklar, auf welche Epoche Scholz bei seinem Vergleich, «die lange zurückliegt», anspielte. Dass der Genosse die Klimaszene mit Nazis gleichsetzte, wirkt nicht sehr schlüssig. Scholz meinte an einer Stelle, dass er selbst schon auf Veranstaltungen gesessen habe, an denen Aktivisten «eine eingeübte Haltung» gehabt und versucht hätten, die Veranstaltung für «eigene Zwecke zu manipulieren.»

Das deutet eher daraufhin, dass Scholz Bezug auf die Studentenunruhen in Deutschland in den 1970er Jahren hingewiesen hatte, als radikale Studentengruppen ebenfalls Veranstaltungen gesprengt hatten. Diese Zeit hatte Scholz selbst noch miterlebt.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei einer Protestaktion von Fridays for Future in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern): Sie fordert von Kanzler Scholz eine Erklärung. Keystone

Nichtsdestotrotz startet Klimaaktivistin Neubauer eine Petition, um von Scholz Klarheit zu bekommen, was er mit seiner Äusserung genau gemeint hatte. Die konservative Zeitung «Welt» - fürwahr kein dem Kanzler besonders wohlgesonnenes Blatt - fordert von Scholz gar eine Entschuldung bei der Klimajugend.

Scholz äussert sich seither nicht mehr zu den Vorwürfen. Der Kanzler setzt auf seine langjährige Politerfahrung: Die Welle der Empörung wird irgendwann wieder abebben.

