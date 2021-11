Jetzt live: Deutsche Ampel-Parteien stellen Koalitionsvertrag vor

Deutschland Jetzt live: Die «Ampel-Parteien» stellen Koalitionsvertrag vor – Olaf Scholz soll übernächste Woche zum Kanzler gewählt werden SPD, Grüne und FDP wollen am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame deutsche Bundesregierung vorstellen. Die drei Parteien haben dazu um 15 Uhr eine Pressekonferenz in Berlin einberufen. Wir zeigen diese hier live. 24.11.2021, 14.55 Uhr

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen. Zuvor hatten die drei «Ampel-Parteien» (benannt nach den Parteifarben, Rot für SPD, Gelb für FDP sowie Grüne) in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt. Geführt wurden sie in einer Hauptverhandlerrunde aus je sieben hochrangigen Vertretern jeder Partei sowie in 22 Arbeitsgruppen. In diesen handelten die Fachpolitiker der Parteien die Details des Koalitionsvertrags aus.