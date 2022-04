Keine Panzer für die Ukraine: Warum Olaf Scholz wirklich zögert

Deutschland Keine Panzer, keine schweren Waffen: Der wahre Grund, weshalb Olaf Scholz bei der Waffenlieferung zögert Die Ukraine erhält weiterhin keine Panzer und schwere Artillerie aus Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz begründet die deutsche Zurückhaltung damit, dass die Bundeswehr gar nicht mehr liefern könne, ohne an Schlagkraft zu verlieren. Das ist eine Halbwahrheit, entgegnen Kritiker. Christoph Reichmuth, Berlin 22.04.2022, 16.46 Uhr

«Es darf keinen Atomkrieg geben» – der deutsche Kanzler Olaf Scholz will verhindern, dass der Krieg in der Ukraine weiter eskaliert. Clemens Bilan / Pool / EPA

1. Deutschland liefert keine schweren Waffen. Was sagt der Kanzler?

Seit Wochen fordert die Ukraine von Deutschland ultimativ die Lieferung von schweren Panzern und Artilleriegeschützen. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz winkt ab: Die Bundeswehr verfüge gar nicht über genügend schwere Waffen. Würden deutsche Panzer in die Ukraine geliefert, verlöre die Bundeswehr ihre eigene Verteidigungsfähigkeit und könnte ihren Auftrag innerhalb der Nato nicht mehr erfüllen.

2. Was entgegnen die Kritiker?

Innerhalb der Regierungskoalition und in der Opposition regt sich Widerstand gegen den zurückhaltenden Kurs. Denn die Argumente von Scholz würden nicht greifen. Tatsächlich widerlegt sich der Bundeskanzler selbst: Osteuropäische Staaten schicken schwere Waffen aus sowjetischer Bauzeit in die Ukraine. Deutschland füllt die Lücken in den Armeebeständen der osteuropäischen Partnern durch die Lieferung eigener Panzer. Würde Deutschland nicht über genügend Panzer verfügen, könnte Berlin den «Ringtausch» nicht eingehen.

Die deutsche Rüstungsindustrie sagt zudem, dass sie noch «Altbestände» an Panzern zur Verfügung hätte. Diese müssten allerdings saniert und die ukrainischen Streitkräfte auf den Geräten zumindest kurz ausgebildet werden. Scholz sagt ferner, dass auch andere Nato-Partnern gleich handeln würden wie Deutschland. Auch das stimmt nur bedingt. Die USA, Kanada, die Niederlande, Belgien oder Norwegen wollen schweres Geschütz in die Ukraine liefern.

3. Was ist der wahre Grund für das Zögern des Kanzlers?

«Eine Eskalation in Richtung Nato zu vermeiden, hat für mich höchste Priorität», sagt Kanzler Scholz in einem am Freitag erschienen «Spiegel»-Interview. Scholz und weite Teile der SPD treibt die Furcht um, dass Putin den Krieg in der Ukraine auf die Nato ausweiten könnte. Deutschland möchte vom Kreml-Herrscher nicht als Kriegspartei betrachtet werden, Scholz will Putin nicht zusätzlich provozieren. Scholz im «Spiegel» weiter:

«Es gibt kein Lehrbuch für diese Situation in dem man nachlesen könnte, ab welchem Punkt wir als Kriegspartei wahrgenommen werden.»

Und: «Es darf keinen Atomkrieg geben.» Allerdings: Aus juristischer Sicht würde sich Deutschland durch Waffenlieferungen nicht zur Kriegspartei machen.

4. Der Hintergrund der deutschen Zögerlichkeit

Die Bundesregierung gibt kommunikativ ein schlechtes Bild ab. Scholz argumentiert gegen die Lieferung schwerer Waffen mit «Halbwahrheiten», sagt der Militärexperte Gustav Gressel und fügt an:

«Viele Dinge wären für Deutschland machbar, wenn man sich die Mühe machen würde.»

Beispiele: Es stimmt, dass die Bundeswehr nicht über ein grosses Arsenal einsetzbarer Panzer verfügt. Aber es gibt Panzer, die in Depots herumstehen und für den Einsatz aufgerüstet werden könnten. Es stimmt auch, dass ukrainische Streitkräfte auf westlichen Systemen zuerst geschult werden müssten. Die Lieferung von Panzern und schwerem Gerät aus Sowjetbeständen erscheint daher kurzfristig sinnvoller, da diese schneller einsatzfähig sind.

Gressel gibt allerdings zu bedenken, dass der Nachschub an Sowjetwaffen und entsprechender Munition schon bald erschöpft ist und die Ukraine rasch auf westliche Waffensysteme umgerüstet werden muss, um verteidigungsfähig zu bleiben. «Der Vorrat an Ostgeräten sinkt weltweit. Die Ukraine muss schnell auf westliche Systeme umgerüstet werden - auch mit deutscher Hilfe.»

Ein Kampfpanzer «Leopard 2» während einer Übung der Bundeswehr. Die Ukraine hätte solche Panzer gerne, Kanzler Scholz legt sein Veto sein. Philipp Schulze/16.03.2022

5. Bleibt es dabei: Keine schweren deutschen Geschütze für die Ukraine?

Nicht unbedingt. In der nächsten Woche wird sich der Bundestag mit einem Antrag der oppositionellen Union zur Lieferung schwerer Waffen befassen. Gut möglich, dass sich etliche Abgeordnete aus der mitregierenden FDP und den Grünen hinter das Anliegen stellen, dass Scholz endlich schweres Geschütz für die Ukraine bereitstellen soll.

Für Scholz ist der Antrag heikel: Rückt eine Mehrheit seiner Regierung von seiner Haltung ab und unterstützt die Forderung nach Panzern für die Ukraine, kommt das quasi einem Misstrauensvotum gleich. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass sich das Parlament mit der Frage auseinandersetzt und Deutschland endlich zu einer einheitlichen Linie in der «Waffen-Frage» findet. Die SPD sollte dabei ehrlich zugestehen, wo ihr der Schuh drückt: Nämlich, dass sie Angst hat vor einer Eskalation von Putins Krieg.