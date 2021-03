Deutschland «Masken-Affäre»: Wie sich Abgeordnete mit Schutzmasken bereichert haben Sie sollen den Verkauf von Schutzmasken eingefädelt und dabei hohe Provision kassiert haben: Zwei Abgeordnete der Union treten zurück. Die Partei von Kanzlerin Merkel schwächt sich ausgerechnet im «Superwahljahr» selbst. Christoph Reichmuth 07.03.2021, 16.05 Uhr

Der Druck auf den baden-württembergischen CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel wurde am Sonntag zu gross, nachdem das Magazin «Spiegel» am Freitag enthüllt hatte, wie sich der 34-Jährige durch die Beschaffung wichtiger Schutzmasken bereichert hatte: Der Ökonom gab seinen Rücktritt aus der Unions-Fraktion bekannt und kündigte zudem an, sich vollständig aus der Politik zurückzuziehen, also auch nicht mehr für den Bundestag im September kandidieren zu wollen. Er wolle sich bei allen dafür entschuldigen, «ihre in mich gesetzten Hoffnungen enttäuscht zu haben».

Im Frühjahr 2020 ein begehrtes, aber rares Gut und daher im Handel ein teures Gut: Eine FFP2-Schutzmaske. Bild: Christian Beutler/ KEYSTONE

Was war geschehen? Der «Spiegel» machte in seiner jüngsten Ausgabe publik, wie Abgeordnete, vor allem von CDU und CSU, im Frühjahr 2020 plötzlich in das Geschäft mit den so dringend benötigten Schutzmasken eingestiegen sind oder in diesem als Vermittler aufgetreten waren. Zu diesem Zeitpunkt im März und April 2020 waren Ministerien, Spitäler, die Bundeswehr oder Pflegeheime verzweifelt auf der Suche nach dem raren Gut, das wegen der weltweiten Nachfrage und den Lieferengpässen zu unanständig hohen Preisen angeboten wurde.

Das Magazin berichtete von fast zwei Dutzend Abgeordneten, die ihre Stellung als gewählte Parlamentarier dazu ausgenutzt hatten, um für Firmen aus ihren Wahlkreisen, die plötzlich in das Geschäft mit den Schutzmasken eingestiegen waren, als Vermittler oder Geldeintreiber aufzutreten. Zumeist Aktivitäten im Graubereich, aber legal. Der Mannheimer CDU-Abgeordnete Löbel allerdings schlug aus der Not fehlender Schutzausrüstungen mitten in der grössten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ungeniert Kapital: Für seine Vermittlung von Schutzmasken einer baden-württembergischen Firma für Unternehmen aus dem Gesundheitssektor kassierte der Abgeordnete eine Provision von 250.000 Euro. «Die von mir vermittelten Masken wurden dringend benötigt, und die vermittelten Kaufpreise und Provisionen waren marktgerecht», erklärte Löbel noch am Freitag dem Magazin.

Sinkende Zustimmung für die Union

Es ist nicht das erste Mal, dass ein gewählter Abgeordneter in der Maskenbeschaffung für Schlagzeilen sorgt. Vorige Woche legte der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüsslein (51) sein Amt als Vize-Fraktionschefs der Union nieder, nach dem die Generalstaatsanwaltschaft München gegen den Abgeordneten Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ergriffen hatte. Nüsslein soll sich im Frühjahr des vergangenen Jahres unter anderem beim Gesundheitsministerium in Berlin und beim bayerischen Gesundheitsministerium für einen Lieferanten von Corona-Schutzmasken eingesetzt und dafür Provision in Höhe von 660.000 Euro kassiert haben. Nüsslein soll die Provision zudem nicht versteuert haben. Der CSU-Abgeordnete wies die Vorwürfe zurück, kündigte aber wie Löbel an, sich aus der Politik zurückzuziehen.



In der Kritik: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Annegret Hilse /5. März/ AP

Für die Union ist die «Masken-Affäre» höchst unangenehm. Dass sich Abgeordnete mit guten Gehältern während der grössten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bereichern, dürften die Wähler nicht goutieren. Am kommenden Sonntag stehen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen an. Der CDU drohen in beiden Ländern Verluste. Die jüngsten Berichte über moralisch fragwürdiges Agieren von Unions-Politikern dürften weitere Stimmen kosten.

Die Union verliert auch bundesweit an Zustimmung und kommt mit 32 Prozent auf den schlechtesten Wert seit einem Jahr. Grund für den sinkenden Zuspruch dürften Pannen in der Coronapolitik - zögerliche Beschaffung von Schnelltests, die kaum in Fahrt kommende Impfkampagne - sein. Vor allem CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn steht unter Druck. Auch die Kritik an CDU-Kanzlerin Merkel wurde zuletzt lauter. Im September stehen in Deutschland die Bundestagswahlen an.