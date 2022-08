Hat Karl Lauterbach seine eigenen Corona-Regeln verletzt?

Deutschland «Mister Corona» Karl Lauterbach will die Schraube wieder anziehen – und soll seine eigenen Corona-Regeln gebrochen haben In Deutschland ist die Corona-Sommerwelle gebrochen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die Schraube mit Blick auf Herbst trotzdem anziehen. Dabei hat er selbst seine eigenen Regeln gebrochen, sagt ein Bürger und zeigt den Minister an. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 16.08.2022, 17.00 Uhr

Wurde selbst von Corona erwischt - und verliess dann zu früh die Isolation? Gesundheitsminister Karl Lauterbach am letzten Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin. EPA

Die Corona-Sommerwelle hat auch Karl Lauterbach erwischt. Trotz Impfschutz, trotz Vorsichtsmassnahmen. Vor knapp zehn Tagen machte der 59-jährige Gesundheitsminister bekannt, dass er sich mit der Omikron-Variante infiziert hat. An diesem Dienstag vor einer Woche wagte sich der promovierte Mediziner mit Professoren-Titel aus der Versenkung - und gab der ARD aus der Isolation heraus ein TV-Interview. Der Sozialdemokrat räumte ein:

«Ganz fit bin ich noch nicht.»

Obwohl er da schon mehrfach negativ getestet war, spürte er die Nachwirkungen der Corona-Erkrankungen offenkundig immer noch.

So weit, so gut. Dass Lauterbach am nächsten Tag, also am Mittwoch voriger Woche, bei einer Sitzung des Bundeskabinetts teilnahm, beschert dem Gesundheitsminister nun Ungemacht in Form einer Anzeige. Ein Berliner Lokalpolitiker wirft Lauterbach vor, dieser habe gegen die Isolationspflicht nach einer Coronaerkrankung verstossen - also gegen seine eigenen Regeln. Zwar war Lauterbach mehrfach negativ getestet, als er am Mittwoch das Haus verliess - bestätigt auch durch den verlässlichen PCR-Nachweis.

Doch fühlte sich Lauterbach allem Anschein nach gar noch nicht genesen, als er sich an den Kabinettstisch setzte. Nach Berliner Corona-Regeln muss man nach Corona mindestens 48 Stunden Symptom frei sein, um die Isolation zu verlassen. Lauterbach sagte der ARD letzte Woche, er hoffe, «die Genesung ist bald komplett.» Komplett genesen war er also nach eigenen Angaben nicht. Ein Widerspruch zur geforderten Symptomfreiheit. Kurzum: Lauterbach hätte an diesem Mittwoch wohl zuhause bleiben müssen.

Deutschland mit «Winterreifen und Schneeketten» vor Corona schützen

Juristisch wird die Geschichte für Lauterbach kaum ein Nachspiel haben. Ärger hat der Vater von fünf Kindern dennoch. Am letzten Freitag verkündete der Genosse an einer Pressekonferenz, wie er die Corona-Schrauben im Herbst wieder anziehen möchte. Maskenpflicht im ÖV, in Innenräumen und Restaurants für jene, deren Impfung mehr als 3 Monate zurückliegt. Auffrisch-Impfempfehlung für Ü60-Jährige.

Er wolle das Land «mit Winterreifen und Schneeketten» vor der neuen Corona-Welle sichern, erklärte Lauterbach. Sogar Ausgangssperren und Kontaktverbote sind nicht völlig aus der Welt geschaffen. Es bräuchte nur einen Entscheid des Parlaments, und der Corona-Horror wäre komplett nach Deutschland zurückgekehrt.

Dass Lauterbach bei der Pressekonferenz bereitwillig seinen auf dem Handy geladenen Impfnachweis in die Kamera hielt, war zumindest ungeschickt. Die Journalisten scannten den in aller Öffentlichkeit präsentierten QR-Code - und fanden heraus: Der Minister ist gar nicht vierfach geimpft, wie von ihm selbst behauptet. Sondern bloss drei Mal. Lauterbach sah sich zu einer Erklärung genötigt: Er sei vier Mal geimpft, habe es bloss versäumt, die vierte Impfung in der App nachzutragen.

Sommerwelle ist gebrochen

Während Lauterbach mit neuen Corona-Regeln auffährt, erklärt das Robert Koch-Institut (RKI) die Sommerwelle für gebrochen. Stetig und deutlich sinkende Inzidenzen, Rückgang auch bei Todesfällen und Krankenhausaufenthalten.

Lauterbach hofft, dass die Bundesländer bei seinem Vorschlag für die Maskenpflicht ab 1. Oktober in Innenräumen mitziehen werden. Doch in den Ländern regt sich Widerstand. CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge fordert mehr Optimismus und Eigenverantwortung für das Land, «anstatt ständigen Corona-Dauer-Alarmismus.» Ähnliche Töne kommen von der CSU aus Bayern.

Die Maskenpflicht müsse an Voraussetzungen wie Überlastung der Krankenhäuser oder steigende Todesfälle geknüpft werden und dürfte nicht willkürlich per Oktober eingeführt werden. Der Chef des Kassenärzte, Andreas Gassen, lobt in der «Bild» Länder wie die Schweiz, die «viel gelassener» mit der Situation umgingen als Deutschland.

Der Gesundheitsminister lässt sich wie gewohnt nicht von der Kritik beirren. Auf seinem Twitteraccount mit seinen 1 Million Followern macht er sich für eine Booster-Kampagne mit an Omikron angepassten Impfstoffen stark. Er schliesst mit einer Mahnung: «Leider ist Corona-Pandemie noch nicht zu Ende.»

