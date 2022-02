Polizistenmord: Waffenarsenal in Wohnung des Tatverdächtigen

Deutschland Mutmassliche Polizistenmörder waren der Polizei bekannt – die beiden Beamten fahndeten eigentlich nach Einbrechern Seit Dienstagmorgen befinden sich die mutmasslichen Mörder zweier Polizisten in Untersuchungshaft. Die beiden Männer sind wegen kleinerer Delikte den Behörden schon früher aufgefallen. In einem der Wohnhäuser fand sich ein ganzes Waffenarsenal. Christoph Reichmuth, Berlin 01.02.2022, 16.47 Uhr

Kerzen für die beiden Opfer im Landkreis Kusel. In der Nacht auf Montag wurden hier eine Polizistin und ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Harald Tittel / dpa/31.01.2022

Die tragische Tat in den Stunden des frühen Montags ereignete sich innerhalb von Minuten: Der erste Funkspruch, wonach sie «dubiose Personen» festgestellt hätten und sich im Kofferraum eines verdächtigen Fahrzeug eine grosse Zahl erlegter Wildtiere befinde und dem zweiten Funkspruch («Kommt schnell, die schiessen, die schiessen, kommt schnell!!»), vergingen laut Angaben der Polizei knapp zwei Minuten. Als ein Streifenwagen knapp 10 Minuten nach dem Hilferuf den Tatort erreichte, fanden die Beamten die Leiche der jungen Polizistin, hinter einem Gebüsch ihren schwer verletzten Kollegen, der kurz darauf starb.

Rasche Fahndung dank glücklichem Umstand

Die mutmasslichen Mörder der 24-jährigen Polizeianwärterin und ihres 29-jährigen Kollegen wurden am Montag in der saarländischen Kleinstadt Sulzbach festgenommen. Sie leisteten dabei keinen Widerstand. Seit Dienstag sitzen die Männer in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann und seinen 32-jährigen Bekannten. Der Ältere war der Polizei wegen illegaler Jagdwilderei und Fahrerflucht bereits in der Vergangenheit aufgefallen. Sein Kollege trat wegen Betrugsdelikten in Erscheinung. Allerdings wurde keiner der beiden rechtskräftig verurteilt.

Der rasche Fahndungserfolg ist einem glücklichen Umstand zu verdanken: Am Tatort lagen Personal- und Führerschein des 38-Jährigen. Mutmasslich war die 24-jährige Polizeianwärterin, die kurz vor ihrem Abschluss an der Polizeihochschule stand, gerade dabei, die Personalien aufzunehmen. Das würde laut Polizei auch erklären, warum ihre Pistole noch im Holster steckte, als man sie fand:

«Vermutlich hielt sie eine Taschenlampe in der Hand, um die Dokumente zu lesen, als ihr in den Kopf geschossen wurde.»

Die Tat wurde nicht von einer Body-Cam aufgenommen. Ein Ermittler räumte ein, dass es schwierig geworden wäre, die Täter ohne die vorgefundenen Dokumente zu finden: «Die Ermittlungslage hätte nicht gut ausgesehen.»

Während die Polizeianwärterin auf der Stelle tot war, konnte ihr Kollege noch seine Waffe ziehen. Der 29-jährige Polizist feuerte 14 Schuss ab, ohne seine Mörder zu treffen. Laut Ermittlungen bekam der Beamte vier Schüsse ab, ein Schuss traf ihn im Kopf. Der Beamte suchte Schutz hinter einem Gebüsch, wo ihn seine herbeigeeilten Kollegen fanden.

Nach Erkenntnissen der Gerichtsmedizin verwendeten die Täter eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr. Da es sich bei diesem um einen «Einlader» handelt, bei dem nach jedem abgegebenen Schuss eine Patrone eingesetzt werden muss, glauben die Ermittler, dass beide Verdächtigen auf die Beamten gefeuert haben. Die Tötung der Polizisten sollte dazu dienen, die illegale Wilderei zu verdecken.

Wie die Situation eskalierte, ist noch unklar. Der 38-Jährige machte keine Angaben, sein jüngerer Kollege zeigte sich gesprächsbereiter. «Der Jüngere hat die Wilderei eingeräumt», sagte ein Ermittler. «Er hat dann auch diese Kontrollsituation und die Schüsse geschildert. Er hat aber bestritten, selbst geschossen zu haben.»

Polizisten bringen einen der Tatverdächtigen (im weissen Overall) nach dem Haftprüfungstermin am Landgericht Kaiserslautern aus dem Justizgebäude. Harald Tittel / dpa/01.02.2022

Bei einer Hausdurchsuchung im saarländischen Spiesen-Elversberg stiessen die Beamten auf fünf Kurzwaffen, ein Repetiergewehr, zehn Langwaffen, eine Armbrust sowie einen Schalldämpfer und Munition. Der Freizeit-Jäger soll laut «Bild» keinen gültigen Waffenschein besitzen. Auch in der Wohnung des 32-Jährigen fanden die Beamten zwei Langwaffen. Verbindungen in ein politisches Milieu - etwa zur Reichsbürgerbewegung - bestünden nach aktuellen Kenntnissen keine.

Eigentlich auf Fahndung nach einem Einbrecher

Die Opfer waren «zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität» in der Region im südlichen Rheinland-Pfalz unterwegs. Assistiert wurden sie von zwei Streifenwagen, die in einiger Entfernung auf Patrouille waren. Laut der Polizei hatten die Zivilfahnder die Aufgabe, verdächtige Personen zu melden, eigene Personenkontrollen waren nicht vorgesehen. Die Ermittler mutmassen, dass die Polizisten zufällig auf den Kastenwagen ihrer Mörder im Landkreis Kusel stiessen. Ein Ermittler: «Zu vermuten ist, dass das Fahrzeug stand, als die Kollegen dazukamen. Der Tatort ist für das Anhalten aus dem Fliessverkehr nicht geeignet.»