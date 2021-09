Bundestagswahl: Die jüngste Kandidatin leidet unter Depressionen

Deutschland «Psychisch krank zu sein ist Teil meines Lebens»: Diese 18-Jährige mit Depressionen will in den Bundestag Noreen Thiel ist keine gewöhnliche Bewerberin um einen Platz im deutschen Parlament. Die jüngste Direktkandidatin bei der Wahl in drei Wochen lebt seit Jahren mit Depressionen. Wie sie damit umgeht - und was ihr im Internet an Hass entgegenschlägt. Fabian Hock Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Noreen Thiel ist mit 18 Jahren die jüngste Direktkandidatin für den Deutschen Bundestag. Ihr wichtigstes Thema: psychische Gesundheit. Johannes James Zabel

Auf den ersten Blick kommt man nicht darauf, dass Noreen Thiel für die FDP antritt. Auf Instagram posiert sie im Strickpullover und in Jeansjacke. «Mit weissen Sneakers, Jeans und Pulli» würde sie in den Bundestag marschieren, sagt die 18-Jährige. So machte zuletzt der Grüne Joschka Fischer in den 80ern Deutschlands Parlamente unsicher.

Mit den Grünen oder gar den Linken kann Thiel politisch allerdings nicht viel anfangen. «Ich war schon immer sehr selbstständig», sagt sie. Von Sozialismus hält sie nichts.

Eigentlich war ja alles nur ein Spass, sagt die gebürtige Brandenburgerin. «Ich wusste, dass die FDP im Berliner Stadtteil Lichtenberg keinen Direktkandidaten für die Bundestagswahl hat und sagte, mehr als Joke, ich würde das machen.» Das hatten offenbar die richtigen Leute mitbekommen. Kurze Zeit später kam ein Anruf. Sie sagte zu. Ohne Gegenstimme wurde Thiel von der Partei gewählt. Jetzt ist sie die jüngste Direktkandidatin für die anstehende Bundestagswahl in ganz Deutschland.

Ein neues Leben

Mit der Kandidatur hat sich der Alltag der jungen Studentin schlagartig verändert. Ihr Tag beginnt um 7 und endet um 23, 24 Uhr, manchmal noch später. Dazwischen schreibt sie Semesterprüfungen, klebt Wahlplakate, gibt Interviews und kümmert sich um den Social-Media-Auftritt ihrer Partei. In ruhigen Momenten spielt sie mit ihren zwei Katzen.

FDP-Kandidatin Noreen Thiel gibt auf Youtube Einblicke in ihren Bundestags-Wahlkampf. Youtube

Die sozialen Medien spielen auch in ihrem eigenen Wahlkampf eine zentrale Rolle. Thiel postet auf Twitter, modelt auf Instagram und «lip synct» (bewegt die Lippen zu Liedtexten) auf TikTok.

Im Netz muss sie einiges aushalten. «Hassmails sind zum täglichen Begleiter geworden», sagt die junge Frau. Der «Zeit» erzählte sie einmal: «Bei jedem meiner Posts, der halbwegs Reichweite hat, kann ich die Uhr danach stellen, dass sexistischer, herabwürdigender Dreck über mein Alter oder meinen Körper in den Kommentaren auftaucht.»

Grösstenteils sei das Feedback allerdings positiv. Wenngleich sie selbst das anders wahrnimmt. «Ich bin ein Mensch, der eher negative Dinge aufnimmt», sagt die 18-Jährige.

Dennoch hat sie Spass am Wahlkämpfen. Jungen Menschen wolle sie zeigen, dass Politik anders sein kann:

«Das sind nicht nur ältere Männer, die über komplizierte Themen sprechen.»

Vom Alter solle man sich ohnehin nicht aufhalten lassen.

Den Entscheid, selber Politik machen zu wollen, traf Thiel vor der letzten Bundestagswahl 2017. «Damals habe ich die Sommerferien damit verbracht, mich über das Bildungssystem aufzuregen», sagt sie. Bildung ist nebst Digitalisierung eines ihrer Lieblingsthemen. Und bei der FDP habe sie die überzeugendsten Ideen gefunden.

Die Krankheit

Das wohl wichtigste Thema im politischen, aber auch privaten Leben von Noreen Thiel ist jedoch ein anderes: Psychische Gesundheit. Seit ihrer Kindheit leidet Thiel an Depressionen. «Psychisch krank zu sein ist Teil meines Lebens, Teil meiner Persönlichkeit», sagt sie. Das habe sie akzeptiert.

Dass sie so offenen mit ihrer Krankheit umgeht, provoziert gerade im Internet eine Menge Reaktionen. «Bedingungslose Unterstützung von vielen», sagt Thiel. Andere hätten kein Verständnis. «Vielleicht auch, weil sie noch nie Kontakt damit hatten.»

Noreen Thiel möchte psychische Gesundheit zum Thema machen - auch im Wahlkampf. Twitter

In Therapie ist Thiel seit ihrer Jugend. «Mit Beginn der Pandemie bin ich austherapiert entlassen worden», erzählt sie. «Aber je länger die Lockdowns anhielten – das wurde schon wahnsinnig schwierig. Abseits von meinem Freund war ich im vergangenen Jahr praktisch allein. Nach dem Abi kann ich mich entfalten, dachte ich. Wenn im ersten Jahr dann sowas kommt, ist das sehr deprimierend.» Vielen Menschen erging es so. Jungen und älteren. Jene, die anfällig für Depressionen sind, traf es besonders hart, sagt sie. Psychologen in Deutschland würden nun regelrecht überrannt.

Von diesen gibt es allerdings viel zu wenig, klagt sie:

«Ein Drittel der Patienten wartet neun Monate oder länger auf einen Therapieplatz. Stell dir vor, du hast ein gebrochenes Bein und musst so lange warten – unvorstellbar!»

Neben einer bundesweiten Aufklärungskampagne hat sie daher auch eine Aufstockung der Zahl der Psychotherapeuten in ihr politisches Programm aufgenommen.

Ihre Chancen

Dass die junge Liberale nach der Wahl in drei Wochen im Bundestag für ihre politischen Ziele werben kann, ist trotz des momentanen Höhenflugs ihrer Partei unwahrscheinlich. Sie müsste ihren Wahlkreis gewinnen, denn auf der Landesliste der FDP, über die Kandidaten von kleineren Parteien normalerweise ins Berliner Parlament einziehen, steht sie nicht.

Dass es die FDP in Deutschland nie zur Volkspartei schaffte, hat für Noreen Thiel viel mit der «Staatsgläubigkeit der Deutschen» zu tun, wie sie sagt. Gerade die Pandemie könnte daran jedoch etwas ändern, meint sie. Denn dass der Staat alles regeln kann habe sich während der Corona-Zeit doch klar und deutlich als Irrglaube offenbart. «Die Leute haben gemerkt, dass Freiheit sehr schnell weg ist. Und dass sie der Staat auch nicht gerne zurückgibt.»