Deutschland rüstet auf und warnt Putin

Deutschland rüstet auf «Wir erleben eine Zeitenwende»: Scholz investiert 100 Milliarden Euro in die Verteidigung und schickt Panzerfäuste in die Ukraine Putins Überfall auf die Ukraine führt zu einer 180-Grad-Wende der deutschen Verteidigungspolitik. Kanzler Olaf Scholz will massiv aufrüsten. Putins Vorgehen bezeichnete er als «Schande». Christoph Reichmuth, Berlinund Renzo Ruf, Washington 27.02.2022, 19.26 Uhr

«Wir werden deutlich mehr investieren müssen in die Sicherheit unseres Landes»: Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag im Bundestag. Clemens Bilan

Er ist erst knapp drei Monate im Amt, doch bereits hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestages eine Rede gehalten, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Deutschland wird unter dem Genossen mit der bisherigen Aussen- und Sicherheitspolitik brechen. «Wir erleben eine Zeitenwende» sagte Scholz zu Beginn seiner rund 30-minütigen Rede.

«Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.»

Unter anderem vollzieht Deutschland in der Verteidigungspolitik eine Wende. Scholz kündigte an, ein «Sondervermögen» für die Bundeswehr einzurichten – «und einmalig mit 100 Milliarden Euro auszustatten.» Zudem will Deutschland ab sofort jährlich 2 Prozent des Bruttoinlandproduktes in die Verteidigung investieren.

Damit erfüllt Deutschland nun plötzlich doch eine seit Jahren bestehende Forderungen der Nato. Scholz will mit den Mitteln die marode Bundeswehr aufrüsten und vor allem modernisieren. Aus deutschen Armeekreisen hiess es zuletzt, die Bundeswehr sei in einem derart schlechten Zustand, dass Deutschland im Falle eines Angriffs nicht in der Lage sei, das eigene Land zu verteidigen. «Wir werden deutlich mehr investieren müssen in die Sicherheit unseres Landes. Um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen», sagte Scholz. Deutschland wolle auch dem Bau moderner Panzer und Kampfflugzeuge zusammen mit Frankreich höchste Priorität einräumen.

Bereits am Samstag nahm Deutschland Abstand von einer bisherigen Doktrin, keine tödlichen Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern. Unter anderem werden die ukrainischen Streitkräfte mit Panzerfäusten und Artilleriegeschützen aus DDR-Beständen versorgt, darüber hinaus auch mit moderneren Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen aus Bundeswehrbeständen.

«Der Krieg ist eine Katastrophe für die Ukraine. Aber er wird sich auch als Katastrophe für Russland erweisen.»

Scholz wirft mit einer einzigen Rede über Jahrzehnte gefestigte deutsche Positionen über Bord. Die Kursänderung ist auch ein Eingeständnis, dass die bisherige Praxis, mit Gesprächen auf den offenbar zu allem bereiten Kreml-Herrscher einzuwirken, gescheitert ist. Nun begegnet Deutschland der Aggression des Kremls mit einer militärischen Antwort.

Vor allem die Sozialdemokraten orientierten sich in ihrer Ostpolitik an den Grundsätzen ihres einstigen Kanzlers Willy Brandt, der mit seinem Ansatz vom «Wandel durch Annäherung» gegenüber der damaligen Sowjetunion als Wegbereiter der Deutschen Einheit gilt. Über Jahrzehnte warnten führende Genossen vor einer Konfrontation gegenüber Moskau.

Die Russland-Liebe ging beim früheren Kanzler Gerhard Schröder besonders weit. Der 77-Jährige ist heute nicht nur enger Freund Putins, sondern auch ein führender Gaslobbyist im Dienste des Kremls. Der heutige Bundespräsident und frühere Aussenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) appellierte noch 2016 – zwei Jahre nach der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim durch Russland –vor «Säbelrasseln und Kriegsgeheul» seitens der Nato gegenüber Russland.

Mehr als 100.000 Menschen demonstrierten am Sonntag in Berlin gegen Putins Krieg in der Ukraine. Clemens Bilan

Mit seinem dunklen Erbe tut sich Deutschland bis heute schwer, in der Aussenpolitik auch militärisch Verantwortung zu übernehmen. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck entfachte innenpolitisch eine heftige Debatte, als er 2014 bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefordert hatte, Deutschland müsse im äussersten Notfall Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Ausland auch mit Hilfe der Bundeswehr verteidigen.

Scholz bricht aber auch mit der Russland-Politik von Angela Merkel. In ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft liess die Physikerin die Gesprächskanäle nach Moskau auch dann nicht abreissen, wenn Putin seine Armeen nach Georgien, auf die Krim oder nach Tschetschenien schickte.

Baerbock mit Seitenhieb an die Schweiz?

Die von Scholz an den Tag gelegte Entschlossenheit ist auch als Antwort des Genossen an die Kritiker der deutschen Linie zu verstehen. Das zögerliche deutsche Agieren im Umgang mit Putin und die zuletzt oft im Ungefähren bleibende Rhetorik von Scholz stiessen international immer stärker auf Kritik.

Nun geisselt Scholz den «menschenverachtenden, völkerrechtswidrigen und kaltblütigen Angriffskrieg» Putins, den er als «Schande» bezeichnet, und verspricht, Deutschland werde diesem mit allen Mitteln entgegentreten. «Präsident Putin sollte unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen, jeden Quadratzentimeter unseres Bündnisses zu verteidigen», sagte Scholz. Deutschland sei bereit, jedes Nato-Mitglied gegen Angriffe zu verteidigen. «Und zwar so, wie uns selbst.»

Auch die grüne Aussenministerin Annalena Baerbock verurteilte Putins Angriffskrieg in scharfen Worten. Sie forderte die Weltgemeinschaft zum gemeinsamen Handeln auf. Es klang wie ein Seitenhieb an die zögerliche Schweizer Sanktionspolitik, als die 41-Jährige im Bundestag sagte:

«Wenn sich Kinder vor einem Aggressor in U-Bahn-Schächten verstecken müssen, kann man nicht neutral sein.»

Auch finanziell soll Russlands politische und wirtschaftliche Elite getroffen werden. Am Samstag gaben die Europäische Kommission, Frankreich, Deutschland, Italien, Grossbritannien, Kanada und die USA den Ausschluss «ausgewählter» russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift bekannt. Dadurch sollen die führenden Banken Russlands vom internationalen Finanzsystem abgetrennt werden. Zuletzt gab auch die deutsche Regierung ihren Widerstand gegen diese drastische Massnahme auf.

Ukrainerinnen und Ukraine auf der Flucht: Menschen warten am Sonntag auf einen Zug, der sie aus dem ukrainischen Lwiw (Lemberg) ins sichere Polen bringen soll. Keystone