FDP-Präsident Thierry Burkart bei Finanzminister Lindner

Deutschland Treffen mit einem «guten Freund und Kenner der Schweiz» - FDP-Präsident Burkart trifft Finanzminister Lindner FDP-Präsident Thierry Burkart reiste am Montag für einen Kurz-Trip nach Berlin. Dort traf er den Chef der deutschen FDP und den obersten Kassenwart des EU-Riesen, Christian Lindner. «Wir wollen die Kontakte intensivieren», sagte Burkart nach dem Treffen. Christoph Reichmuth, Berlin 07.02.2022, 17.51 Uhr

FDP-Präsident Thierry Burkart knüpft Kontakte in die deutsche Regierung: Der 46-jährige Aargauer Ständerat reiste am Montag in die deutsche Hauptstadt, um sich mit dem Chef der deutschen FDP, Christian Lindner, zu unterhalten. «Wir wollen die guten Kontakte zwischen unseren beiden Parteien künftig intensivieren», sagte Burkart nach dem Treffen. Burkart berichtete von einem «sehr guten Gespräch» und einer «traditionell engen Verbindung zwischen den FDP-Spitzen in der Schweiz und in Deutschland.»

Über den Inhalt des Gesprächs hielt sich FDP-Chef Burkart bedeckt. Freilich ist auch das Schweiz-EU-Dossier in Lindners Büro in der FDP-Parteizentrale, dem Hans-Dietrich-Genscher-Haus, zur Sprache gekommen. Die Diskretion über den Gesprächsinhalt dürfte nicht zuletzt im Sinne Lindners sein, der als Finanzminister Teil der seit Dezember amtierenden Ampel-Regierung unter dem Genossen Olaf Scholz ist. Der Sozialdemokrat ist sehr darum bemüht, dass seine Regierung gerade in aussenpolitischen Fragen einheitlich auftritt.

Lindners Faible für die Schweiz

Vor knapp zwei Wochen weilte FDP-Aussenminister Ignazio Cassis bei Scholz, der grünen Aussenministerin Annalena Baerbock und beim deutschen Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier (SPD). Der Kanzler und seine Aussenministerin signalisierten Cassis ihr Interesse an stabilen und guten Verhältnissen zwischen der Schweiz und der EU, blieben aber vage, wie Brüssel und Bern aus der gegenwärtig vertrackten Situation herausfinden könnten. Aus Cassis Worten war erkennbar, dass sowohl der Kanzler als auch die grüne Ministerin mit den Schweizer Eigenheiten noch etwas fremdeln.

FDP-Chef Thierry Burkart (links) und sein deutscher Parteikollege Christian Lindner am Montag in Berlin. Foto: Freie Demokraten

Lindner hingegen ist bekannt für sein Faible für die nach deutschem Gusto bisweilen gar eigensinnigen südlichen Nachbarn. Lindner dürfte daher mutmasslich mehr Verständnis für die Schweizer Positionen gegenüber der EU aufbringen als sein Chef im Kanzleramt, wird sich aber davor hüten, einem Schweizer Parlamentarier und Parteichef ohne Absprache mit Scholz in einem Gespräch entgegenzukommen. «Ich fühle mich mit der Schweiz verbunden als einem freiheitsliebenden Land», sagte er einst in einem Interview und lobte «die Bereitschaft zur Selbstverantwortung, die Freude an der Schaffenskraft.»

«Wir haben nicht zurück, sondern in die Zukunft geschaut», sagte Burkart nach dem Gespräch.

«Sowohl für die Schweiz als auch für Deutschland besteht ein grosses Interesse daran, die guten bilateralen Beziehungen fortzuführen. Das hat Christian Lindner deutlich gemacht.»

Burkart bezeichnet den 43-jährigen deutschen Finanzminister als «Freund und auch als Kenner der Schweiz», der bestens im Bilde über die schweizerischen Befindlichkeiten im Verhältnis zur EU sei. Burkart sieht in dem guten Verhältnis zum Chef der deutschen FDP auch eine Chance für die Schweiz. «Wir haben einen guten Draht in die deutsche Regierung, um unsere Interessen und Sichtweisen direkt zu adressieren.»

Burkart wurde bei dem Gespräch von Generalsekretär Jon Fanzun begleitet, auch Lindner brachte zu dem Treffen mit Bijan Djir-Sarai seinen Parteistrategen mit. Nach der Einladung Lindners will sich Burkart revanchieren: Er lud den deutschen Finanzminister und FDP-Chef in die Schweiz ein. Wann das Treffen stattfinden wird, steht noch aus.