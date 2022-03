Berlin: Klitschko-Ehefrau Natalia hilft Ukraine-Flüchtlingen

Deutschland «Wünsche mir, dass dieser Hass zwischen den Völkern irgendwann vorbeigeht» – Natalia Klitschko ruft zu Solidarität mit der Ukraine auf Ihr Mann war Weltklasseboxer und kämpft heute als Bürgermeister von Kiew gegen die russischen Angreifer – Natalia Klitschko kümmert sich von Deutschland aus um ihre geflüchteten Landsleute. «Man fühlt sich schuldig, weil man hier in Sicherheit ist», sagt sie. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

«Es ist wichtig zu sehen, dass die ganze Welt hinter der Ukraine steht» - Natalia Klitschko am Sonntag vor dem Brandenburger Tor. Key/Jörg Carstensen/20.03.2022

Musikerinnen und Musiker wie Mark Forster, Peter Maffay, die Band Revolverheld oder Sarah Connor traten bei der «Sound of Peace»-Kundgebung am Sonntag vor dem Brandenburger Tor auf - mindestens 15000 Menschen kamen zur musikalischen Friedenskundgebung für die Ukraine im Herzen Berlins.

Auf der Bühne stand auch Natalia Klitschko. Die 48-jährige gebürtige Ukrainerin, ehemaliges Model und heutige Sängerin, trat ebenfalls mit einem musikalischen Beitrag auf. «Ich bin unglaublich stolz auf mein Volk. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Männer, die für Freiheit und Demokratie nicht nur in der Ukraine kämpfen. Sie kämpfen für uns alle», sagte Klitschko unter dem Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer.

«Nur zusammen schaffen wir es, diesen barbarischen Krieg zu beenden.»

Natalia Klitschko ist die Ehefrau des in Deutschland bekannten und beliebten ehemaligen Boxweltmeisters Vitali Klitschko. Der 50-jährige heutige Politiker ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew und sendet via soziale Medien fast täglich Botschaften aus der umkämpften Hauptstadt in die Welt. «Russen raus aus der Ukraine! Dieser sinnlose Krieg muss stoppen - und zwar schnell», sagte Klitschko am Wochenende gegenüber einem Reporter der «Bild»-Zeitung.

Der Politiker, dessen jüngerer Bruder Wladimir Klitschko ebenfalls ein ehemaliger Profiboxer ist und der heute an der Seite Vitalis in der Ukraine ausharrt, geniesst in Deutschland seit Jahren Promi-Status. Die ursprünglich aus Kirgisien stammende Familie Klitschko verbrachte viele Jahre in Deutschland, da Vitalis und Wladimirs Vater als Militärattaché der ukrainischen Botschaft in Deutschland stationiert war.

Über Vitali Klitschko: «Er gibt niemals auf»

Die in Hamburg lebende Natalia Klitschko versucht von Deutschland aus, ihren ins Land geflüchteten Landsleuten zu helfen. In ihrer Hamburger Wohnung hat sie nach eigenen Angaben bereits Mutter, Schwester und Neffe untergebracht, auch Freunde und Bekannte aus der Ukraine leben bei ihr. Auch die drei gemeinsamen Kinder im Alter von 21, 19 und 16 Jahren sind nach Kriegsausbruch zur Mutter nach Hamburg gezogen.

Die 48-Jährige steht täglich in Kontakt zu ihrem in Kiew weilenden Mann Vitali in Kontakt. «Es war klar, dass Vitali Kiew niemals verlassen kann. Er regiert die Stadt, die Menschen brauchen ihn», sagte sie vor einigen Tagen in einem Interview. «Er ist ein Kämpfer, er ist ein Krieger, er gibt niemals auf - das war schon immer so, das bleibt auch so.» Für Natalia selbst ist es eine kaum zu ertragene Situation, vom sicheren Hamburg aus mitansehen zu müssen, wie ukrainische Städte bombardiert und Millionen von Menschen in die Flucht getrieben werden.

«Das Schuldgefühl bleibt. Man fühlt sich schuldig, weil man hier in Sicherheit ist und die Menschen, die wir lieben, in der Ukraine sind und für uns kämpfen.»

Die Klitschko-Brüder in Kiew: Wladimir (Mitte) und der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko in einem Kiewer Stadtteil, der von russischen Bomben zerstört worden ist. Rodrigo Abd/18.03.2022

Beim «Sound of Peace»-Konzert am Sonntag sind mindestens 10 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Mit den Geldern sollen die Opfer des Krieges in der Ukraine unterstütz werden. «Es ist wichtig zu sehen, dass die ganze Welt hinter der Ukraine steht», rief Natalia Klitschko unter dem Jubel der Menschen.

Die Wut über den russischen Angriff, gegenüber dem Putin-Regime und einem Land, das diese Politik - stillschweigend, aus Furcht vor Repressalien oder gar wohlwollend - toleriert, ist bei Klitschko spürbar gross. Dennoch schloss sie mit einer versöhnlichen Botschaft, die kaum ihre eigene, aber möglicherweise künftige Generationen betreffe: «Das einzige, was ich mir wünsche ist, dass dieser Hass zwischen den zwei Völkern irgendwann vorbeigehen wird.»

