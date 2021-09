Nachfolge von Angela Merkel: Der Newsticker zur Deutschlandwahl

Deutscher CDU/CSU-Fraktion droht eine Zerreissprobe ++ Parteichef der Grünen will Personalentscheidungen nach hinten schieben

Am Sonntag wurde in Deutschland der Bundestag gewählt – und damit indirekt auch die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel bestimmt. Wir halten Sie in diesem Newsblog auf dem Laufenden.