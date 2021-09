Baerbock und die Ulmer Parkplätze, die 300 statt 30 Euro kosten

«Deutschlandwahl: Wir radeln nach Berlin» (3) Baerbock fordert Mut – doch dann kommt die Frage zu den teuren Ulmer Parkplätzen Die Grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagt ehrlich, dass es mir ihr auch ungemütlich werden könnte. Kann das gut gehen?

Pascal Ritter, Ulm Jetzt kommentieren 14.09.2021, 14.30 Uhr

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im Gespräch mit einer Klimaaktivistin in Ulm. rit

Noch 12 Tage bis zu den Wahlen, noch 661 Kilometer bis Berlin.



Kurz bevor sie auftauchte, trällerten die Toten Hosen aus einem Lautsprecher über den Ulmer Münsterplatz: «Steh auf, wenn Du am Boden bist, steh auf...». Dann kam Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen auf die Bühne und heizte mächtig ein.

Das musste sie auch. Sie liegt zwar nicht am Boden, aber die Zahl der Befragten, die ihr eine Kanzlerschaft zutrauen ist in den letzten vier Monaten von 43 auf 23 Prozent abgestürzt. Nun gilt sie als gesetzte Partnerin in einer noch zu definierenden Koalition, aber nicht mehr als potenzielle Merkelnachfolgerin.

Dieser Bericht ist Teil einer Serie zu den deutschen Bundestagswahlen vom 26. September. Reporter Pascal Ritter fährt von Kreuzlingen nach Berlin und berichtet von unterwegs darüber, wie die Deutschen auf die Wahl und in die Zukunft blicken. Das Velo bot sich als Verkehrsmittel an, weil es schnell genug ist, um die Strecke rechtzeitig zu schaffen, aber langsam genug, um keine Geschichte zu verpassen. Im ersten Teil berichtete er über einen Auftritt von Grünen-Co-Chef Robert Habeck in Konstanz, im zweiten Teil fühlte er sich von Wahlplakaten beobachtet.



Ändern will sie das, das wurde in Ulm klar, mit Ehrlichkeit. Die Grünen stünden für Wandel (vor allem in der Klimapolitik) und das könne auch schwierig werden. Etwa, wenn man bisher beruflich Verbrennungsmotoren hergestellt habe. Dann müsse man Umschulen, zum Beispiel um künftig Elektromotoren herzustellen. Sie sprach eindringlich und mit starker Stimme - kein Vergleich zum verspielten Habeck in Konstanz - und forderte Mut. Mut zur Veränderung.

Spitzenkandidatin Annalena Baerbock spricht in Ulm. rit

Die grosse Frage ist, wie viele Deutsche Lust auf diese Veränderung haben. Auf der Strasse hört man ab und zu den Wunsch, Merkel solle doch einfach weitermachen. Denn die Sorgen der Menschen haben oft wenig mit Afghanistan oder Pariser Klimaabkommen zu tun, über die Baerbock leidenschaftlich sprach.

In der Fragerunde fragte ein Ulmer, warum die Parkplätze neu 300 statt 30 Euro im Jahr kosten. Darauf hatte Baerbock dann keine Antwort und musste an die Lokalpolitiker übergeben.



