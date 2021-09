Besuch bei der Kriegsgräberstätte am Nagelberg.

«Deutschlandwahl: Wir radeln nach Berlin» (4) Besuch am Grab meines Grossonkels: Deutschland erinnert sich an seinen sinnlosen Tod Auf seiner Deutschlandreise macht unser Reporter einen Halt an einem traurigen Ort.

Pascal Ritter, Treuchtlingen 15.09.2021, 16.30 Uhr

Das Grab meines Grossonkels in Treuchtlingen. Er starbt mit 17 Jahren.

Noch 11 Tage bis zu den Wahlen, noch 545 Kilometer bis Berlin.



Es nieselt aus grauem Himmel, als ich am Morgen aufbreche. Das passt gut zur nächsten, traurigen Station auf meiner Deutschlandreise. Über Waldwege, die mein Velo durchschütteln, erreiche ich Treuchtlingen, den Ort, wo mein Grossonkel begraben liegt. Der Bruder meiner deutschen Grossmutter starb am 25. März 1945 vier Wochen vor seinem 18. Geburtstag und fünf Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges.



Es war ein sinnloser Tod. Er kämpfte für eine falsche und längst verlorene Sache. Als die Kämpfe in der Gegend mehrheitlich schon beendet waren, traf ihn eine Granate. So zumindest steht es im Brief, der meine Urgrossmutter erst sechs Jahre nach seinem Tod bekam. Nun liegen seine Überreste zusammen mit denen von 2500 anderen Männern, Frauen und Kindern, Zivilisten und Soldaten beider Seiten (viele ohne Namen) auf der Kriegsgräberstätte am Nagelberg in Treuchtlingen.



Dieser Bericht ist Teil einer Serie zu den deutschen Bundestagswahlen vom 26. September. Reporter Pascal Ritter fährt von Kreuzlingen nach Berlin und berichtet von unterwegs. Das Velo bot sich als Verkehrsmittel an, weil es schnell genug ist, um die Strecke rechtzeitig zu schaffen, aber langsam genug, um keine Geschichte zu verpassen. Im ersten Teil berichtete er über einen Auftritt von Grünen-Co-Chef Robert Habeck in Konstanz, im zweiten Teil fühlte er sich von Wahlplakaten beobachtet. In Ulm traf er auf Kanzerlkandidatin Annalena Baerbock



Von weitem schon sieht man die Grabstätte. Ein schwarzer Zacken ragt in die Landschaft. Als ich ihn erreiche, finde ich dort die Skulptur eines liegenden Mannes und den Spruch: «Lasst unser Opfer genug sein, schwört ab der Gewalt und rettet den Menschen im Menschen.»

Die hier begrabenen Zivilisten sind Opfer, mein Grossonkel war trotz seines zarten Alters sehr wahrscheinlich auch Täter.

Die Namen der Toten sind in einem metallenen Buch verzeichnet

Um ihn unter den 2500 Toten zu finden, muss ich in einem grossen Buch mit metallenen Seiten nachschlagen. Sein kleiner Grabstein liegt ganz oben am Waldrand zusammen mit vielen anderen, die ein paar Tage vor oder nach ihm starben. Viele waren so jung wie er oder noch jünger.



Was hat das mit den Bundestagswahlen zu tun, für die ich mich eigentlich auf den Weg gemacht habe? Zum Glück nur wenig. Für diese Art des würdigen Gedenkens und die Haltung «nie wieder», die in der Grabstätte zum Ausdruck kommt, gibt es in Deutschland einen stabilen Konsens. Nur Teile der AfD kritisieren die Erinnerungspolitik. Sie stören sich etwa am Holocaust-Mahnmal in Berlin. Dafür werden sie von den anderen Parteien zu Recht geschnitten.



Besuch bei der Kriegsgräberstätte in Treuchtlingen

Im Gästebuch der Grabstätte liest man Sätze wie «hier war auch mal Afghanistan» oder «Frieden ist nicht selbstverständlich». Die Geschichte wirkt in die Gegenwart. Auch weil man sie auf einer Reise durch Deutschland immer wieder antrifft.