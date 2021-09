«Deutschlandwahl: Wir radeln nach Berlin» (5) Die Versuchung im steilen Anstieg wie Guttenberg zu schummeln Unser Reporter kämpft sich über einen Hügel nach Bayreuth. Seit ein Politiker an der dortigen Uni für seine Doktorarbeit abschrieb, gehört der Plagiatsskandal zur deutschen Politik.

Pascal Ritter, Bayreuth 17.09.2021, 13.43 Uhr

Zu meinem Erstaunen war das Gesicht, das ich beim Anstieg auf den Tafelberg Neubürg machte, oben schon in Stein gemeisselt. rit

Noch 9 Tage bis zu den Wahlen, noch 395 Kilometer bis Berlin.



Die Strasse ist nun so steil, dass ich Schlangenlinien fahre, um die Steigung zu bewältigen. «Hätte ich doch nicht so viel Gepäck mitgenommen», knurre ich in mich hinein, da höre ich von hinten das Rauschen eines herannahenden Autos. «Wenn es mich doch nur ein Stück mitnehmen könnte!», schiesst es mir durch den Kopf. Dann wäre ich schneller am Ziel und merken würde es ohnehin niemand.



Höhenprofil einer Teilstrecke der Fahrt von Nürnberg nach Bayreuth

rit

So ähnlich musste auch Karl Theodor von und zu Guttenberg (CSU) gedacht haben, als der spätere deutsche Aussenminister seine Doktorarbeit an der Universität der schmucken Städtchens Bayreuth verfasste, das hinter diesem steilen Hügel liegt. Seitenweise übernahm er Textpassagen aus anderen Werken, ohne dies zu kennzeichnen. Als dies im Jahr 2011 aufflog, stritt er zuerst alles ab, später trat er von seinem Posten zurück und tilgte reumütig den Doktortitel von seiner Visitenkarte.



«Wir radeln nach Berlin»

Dieser Bericht ist Teil einer Serie zu den deutschen Bundestagswahlen vom 26. September. Reporter Pascal Ritter fährt von Kreuzlingen nach Berlin und berichtet von unterwegs. Das Velo bot sich als Verkehrsmittel an, weil es schnell genug ist, um die Strecke rechtzeitig zu schaffen, aber langsam genug, um keine Geschichte zu verpassen. Im ersten Teil berichtete er über einen Auftritt von Grünen-Co-Chef Robert Habeck in Konstanz, im zweiten Teil fühlte er sich von Wahlplakaten beobachtet. In Ulm traf er auf Kanzerlkandidatin Annalena Baerbock. Spontan besuchte er danach das Grab seines Grossonkels auf einer Kriegsgräberstätte in Treuchtlingen.



Seither sitzen die Plagiatsjäger den deutschen Politikern im Nacken. Jede Zeile wird geprüft. Und sie werden fündig. Zuletzt traf es die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. In ihrem Wahlkampfbuch mit dem schmissigen Titel «Jetzt. Wie wir unser Land erneuern» sind einige Passagen nicht von ihr.

Zuerst traf es Baerbock und dann die anderen beiden Spitzenkandidaten

Dass das Buch keine wissenschaftliche Qualifikationsschrift ist, half ihr auch nicht. Im Strudel der Diskussion sanken ihre Zustimmungswerte. Plagiatsjäger Stefan Weber nannte sie «Frau Guttenberg des politischen Sachbuchs». Grüne fanden das unfair und wegen dem Fokus auf die Kandidatin auch sexistisch.



Hier war alles noch in Ordnung: Der damalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor von und zu Guttenberg (CSU) liest am Jahr 2010 in Berlin Schulkindern das Märchen «Der verrostete Ritter» vor.

Lennart Preiss / ddp

Es ging aber nicht lange, da entdeckte Weber auch in einem alten Buch von Armin Laschet (CDU) nicht deklarierte Zitate. Vor wenigen Tagen traf es nun auch SPD-Kandidat Olaf Scholz. In seinem Werk «Hoffnungsland: Eine neue deutsche Wirklichkeit» soll auch nicht alles von ihm sein.



Als ich oben am Hügel ankomme, bin ich stolz auf die Leistung, auch weil ich sie aus eigener Kraft vollbracht habe. Nach Bayreuth geht es nun nur noch bergab.