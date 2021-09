Im geteilten Dorf: Halt in "Little Berlin) (Mödlareuth)

Dieser Bericht ist Teil einer Serie zu den deutschen Bundestagswahlen vom 26. September. Reporter Pascal Ritter fährt von Kreuzlingen nach Berlin und berichtet von unterwegs. Das Velo bot sich als Verkehrsmittel an, weil es schnell genug ist, um die Strecke rechtzeitig zu schaffen, aber langsam genug, um keine Geschichte zu verpassen. Im ersten Teil berichtete er über einen Auftritt von Grünen-Co-Chef Robert Habeck in Konstanz, im zweiten Teil fühlte er sich von Wahlplakaten beobachtet. In Ulm traf er auf Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Spontan besuchte er danach das Grab seines Grossonkels auf einer Kriegsgräberstätte in Treuchtlingen. Im Anstieg nach Bayreuth dachte er über die Plagiate nach, die deutsche Politiker immer wieder verfolgen.