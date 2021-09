Wir radeln nach Berlin: Im Osten klagen sie weniger als in Bayern

«Deutschlandwahl: Wir radeln nach Berlin» (7) Trotz Kopfsteinpflaster und tiefen Löhnen: Im Osten klagen sie weniger als in Bayern Mit Angela Merkel tritt eine Politikerin aus der ehemaligen DDR ab. Dort war sie zuletzt aber unbeliebt: wegen der Migrationspolitik. Pascal Ritter, Leipzig Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr

Ein baufälliges Haus mit abgerissenem Plakat von Angela Merkel in der ostdeutschen Stadt Strasburg. Norbert Fellechner

Auf nun sehr flachen Strassen und neu angelegten Radwegen erreiche ich auf meiner Tour (siehe Infobox) Leipzig im Bundesland Sachsen. Auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz treffe ich auf ein paar Dutzend Sympathisanten der Partei «Die Linke». Sie tragen Schals und Kapuzen. Es ist Herbst geworden. Trams und Autos rollen auf der Ringstrasse vorbei, wo einst die Montagsdemonstrationen marschierten und mehr Freiheit von der damaligen DDR-Regierung forderten.

«Wir radeln nach Berlin» Dieser Bericht ist Teil einer Serie zu den deutschen Bundestagswahlen vom 26. September. Reporter Pascal Ritter fährt von Kreuzlingen nach Berlin und berichtet von unterwegs. Das Velo bot sich als Verkehrsmittel an, weil es schnell genug ist, um die Strecke rechtzeitig zu schaffen, aber langsam genug, um keine Geschichte zu verpassen. Im ersten Teil berichtete er über einen Auftritt von Grünen-Co-Chef Robert Habeck in Konstanz, im zweiten Teil fühlte er sich von Wahlplakaten beobachtet. In Ulm traf er auf Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Spontan besuchte er danach das Grab seines Grossonkels auf einer Kriegsgräberstätte in Treuchtlingen. Im Anstieg nach Bayreuth dachte er über die Plagiate nach, die deutsche Politiker immer wieder verfolgen. An der ehemaligen Grenze zur DDR, traf er auf einen Fan von Roger Köppel.



Auf einer kleinen Bühne stehen zwei rote Sessel. Im einen sitzt Sören Pellmann, ein Regionalpolitiker, im anderen Dietmar Bartsch. Er ist Co-Vorsitzender der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und eine der Schlüsselfiguren in der Partei, die entstand, als sich linke Sozialdemokraten aus dem Westen und die übrig gebliebenen Sozialisten aus dem Osten zusammentaten.

Tiefere Löhne in den neuen Bundesländern

Um den Osten soll es gehen an diesem kalten Montagabend in Leipzig. Bartsch rechnet vor, dass kein einziger Minister und keiner der Spitzenkandidaten aus den neuen Bundesländern komme.

Was er nicht erwähnt: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in der DDR aufgewachsen. Und auch wenn sie im Osten in den letzten Jahren viele Sympathiepunkte verspielt hat, so stand ihre Karriere doch für die Aufstiegsmöglichkeit der Ostdeutschen. Sie tritt nun ab.

«Die Linke» ist in einer besonderen Situation. Mit Umfragewerten um die 6 oder 7 Prozent Wähleranteil läuft die Partei Gefahr, gar nicht mehr in den Bundestag zu gelangen. In Deutschland muss eine Partei mindestens fünf Prozent der Wähler gewinnen, um Sitze zu erhalten. Weil aber SPD und Grüne stark, aber alleine nicht stark genug sind, hat «Die Linke» reale Chancen, in die Regierung einzuziehen. Eine rot-rot-grüne Koalition wird vor allem von den Christdemokraten hochbeschworen – als Schreckgespenst.

In Sachsen lag die Linkspartei bei den letzten Landtagswahlen mit 10,4 Prozent der Stimmen vor den Sozialdemokraten (7,7). Der Auftritt an der Ringstrasse ist also ein Heimspiel für Bartsch und Pellmann.

Im Osten sind die Löhne immer noch deutlich tiefer als im Westen. Die Unterschiede betragen je nach Branche bis zu 70 Prozent. Durchschnittlich sind es 25 Prozent.

Auch die Infrastruktur ist im Osten zum Teil schlechter. Es rumpelt arg, wenn man in den Dörfern über altes Kopfsteinpflaster fährt. Manche Gemeinde im Westen schaute aber neidisch, als andere Strassen nach der Wende mit Geld aus dem Westen saniert wurden.

Bei meiner Reise ist mir aufgefallen, dass im Osten Bevölkerung und Politiker kaum über Benachteiligung klagen. In Bayern werben die CSU und ihr Ministerpräsident Markus Söder mit dem Leitspruch: «Unsere starke Stimme in Berlin» und suggerieren, dass Bayern zu kurz kommen könnte.

In Thüringen und Sachsen liest man so etwas nicht. Hier geht es auf den Wahlplakaten um allgemeine Themen wie Renten oder den Klimawandel. Und um die Zuwanderung. Dieses Thema wird vor allem von der Alternative für Deutschland (AfD) vorgebracht. Und sie kommt damit in den ländlichen Regionen des Ostens an. Bei den Landtagswahlen in Sachsen holte die AfD 27,5 Prozent der Stimmen. Die CDU, immer noch stärkste Partei, kam auf 32,1 Prozent.

Proteste mit «Merkel muss weg»-Plakaten

Die AfD wurde stark mit der Mobilisierung gegen Merkels Entscheid, im Jahr 2015 in Ungarn feststeckende Flüchtling ins Land zu lassen. Beim Wahlkampf vor vier Jahren wurde die Bundeskanzlerin im Osten teilweise ausgebuht und mit «Merkel muss Weg»-Plakaten empfangen. Im Moment fällt es der AfD schwer, damit weiter dazuzugewinnen.

Am Ring in Leipzig fragt ein Zuhörer Politiker Bartsch, wie er mit den Rechten umgehen will. «Wir müssen versuchen, die Köpfe zurückzugewinnen», sagt er. Er habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

