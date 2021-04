Dharamsala Tibeter wählen neue Exilregierung Rund 83'000 Exiltibeterinnen und Exiltibeter in etwas 26 Ländern haben sich angemeldet, um am Sonntag ihre Stimme abzugeben. 11.04.2021, 17.18 Uhr

Ein Exiltibeter bereitet seine Stimmabgabe vor. Bild: Ashwini Bhatia / AP (Dharamsala, 11. April 2021)

(dpa) Zehntausende im Exil lebende Tibeter waren am Sonntag zur Wahl einer neuer Regierung mit Sitz in der nordindischen Stadt Dharamsala aufgerufen. Rund 83'000 Menschen in etwa 26 Ländern hätten sich angemeldet, um ihre Stimme abzugeben, sagte der Leiter der Wahlkommission, Wangdu Tsering Pesur, in Dharamsala vor Journalisten.