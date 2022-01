Wahlen: Sozialisten holen in Portugal die absolute Sitzmehrheit

Dialog angestrebt Sozialisten holen bei Neuwahl in Portugal die absolute Sitzmehrheit Die regierende Sozialistische Partei (PS) hat die Parlamentsneuwahl in Portugal überraschend deutlich gewonnen und die absolute Mehrheit der Sitze erobert. 31.01.2022, 06.12 Uhr

Ministerpräsident António Costa erhielt am Sonntag gut 41,6 Prozent der Stimmen. Keystone

(dpa) Die gemässigte, eher sozialdemokratisch orientierte PS von Ministerpräsident António Costa erhielt am Sonntag gut 41,6 Prozent der Stimmen und kam damit auf mindestens 117 der insgesamt 230 Sitze in der Lissabonner «Assembleia da República», wie die Wahlbehörde mitteilte. In seiner Siegesrede jubelte Costa am frühen Montagmorgen bescheiden und verhalten. Der 60-Jährige versprach unter dem Jubel seiner Anhänger «Dialog» und versicherte, er werde «für alle Portugiesen regieren».