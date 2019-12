Die ausweglose Situation in Israel hilft Benjamin Netanjahu Das Land muss zum dritten Mal binnen eines Jahres ein neues Parlament wählen. Das verärgert viele, aber einen freuts. Pierre Heumann aus Tel Aviv 13.12.2019, 05.00 Uhr

Läuft gut für ihn: Noch-Premierminister Benjamin Netanjahu. (Bild:Keystone)

Israels politische Krise geht in die nächste Runde. Am 2. März wird das Land zum dritten Mal innerhalb von elf Monaten Wahlen abhalten. Weder Premier Benjamin Netanjahu noch seinem Herausforderer Benny Gantz ist es in den vergangenen Wochen gelungen, eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden. Auch das Parlament hat die am Mittwochabend auslaufende Frist für eine Regierungsbildung verstreichen lassen.