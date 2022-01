Sturm aufs Kapitol: Jim Lo Scalzo warnt vor neuem Angriff

1 Jahr danach Fotograf Jim Lo Scalzo hat den Sturm aufs Kapitol live miterlebt – und warnt: Der Vorfall könnte sich jederzeit wiederholen Der Fotograf Jim Lo Scalzo war mittendrin, als Chaoten vor genau einem Jahr das Parlamentsgebäude in Washington stürmten. Angst macht ihm nicht nur die Stimmung im Land, sondern auch ein anstehender Entscheid des höchsten US-Gerichts. Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Diese Bilder hat Jim Lo Scalzo im belagerten Kapitol geschossen. Kurz darauf musste er sich vor dem Mob in Sicherheit bringen und verschanzte sich in einem Büro. Jim Lo Scalzo/EPA (Washington, 6. Januar 2021)

Jim Lo Scalzo wird das Gesicht nie vergessen. «Spitting mad» sei der Mann gewesen, «stinksauer». Geifernd habe er ihn angeschrien, ihn beleidigt, dabei stolz die Fahne der amerikanischen Konföderation in die Höhe gestreckt; jenes südlichen Staatenbundes, der vor 160 Jahren gegen die Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg gezogen war. Damals ging es um die Sklavenfrage. Doch am 6. Januar des vergangenen Jahres, als der geifernde Kevin Seefried dem Berufsfotografen Jim Lo Scalzo in den Hallen des amerikanischen Kapitols gegenüberstand, da ging es dem Fahnenschwinger und seinen Kumpanen um etwas ganz anderes.

Kevin Seefried (links) kurz nach seiner Konfrontation mit dem EPA-Fotografen. Jim Lo Scalzo/EPA

Seefried war einer von mehreren hundert Chaoten, die am Dreikönigstag den Worten des amerikanischen Präsidenten gefolgt waren und mit Baseballschlägern, Wikingerverkleidungen und Kabelbindern das Parlamentsgebäude in Washington D.C. stürmten.

«Wir werden zum Kapitol marschieren. Mit Schwäche werden wir unser Land nie zurückgewinnen. Ihr müsst Stärke beweisen.»

Das hatte Donald Trump der demonstrierenden Masse nur Stunden zuvor in einer Brandrede zugerufen. Danach zog sich der US-Präsident in die Gemäuer des Weissen Hauses zurück und schaltete den Fernseher ein. Über den Schirm flimmerten die Livebilder des wütenden Mobs, der das Kapitol überfiel wie eine Horde Zombies.

Jim Lo Scalzo stand zu diesem Zeitpunkt in der Eingangshalle des altehrwürdigen Baus und umklammerte seine Kamera. Eine Krawallmacherin versuchte, sie ihm wegzureissen. Doch Lo Scalzo liess nicht locker. Der Profifotograf war am Morgen losgezogen, um im Auftrag der European Pressphoto Agency im Kapitol die offizielle Absegnung des Wahlresultats durch die US-Parlamentarier festzuhalten.

Jim Lo Scalzo, 54: Der Fotograf wurde zum unfreiwilligen Augenzeugen des Sturms auf das Kapitol. EPA

Doch statt diplomatisch lächelnder Anzugträger huschten plötzlich gehörnte Schreihälse, maskierte Eindringlinge und verdutzt dreinblickende «Make America Great Again»-T-Shirt-Träger vor seiner Linse durch. Er hielt drauf, drückte ab und lieferte der Welt gestochen scharfe Bilder aus dem befallenen Epizentrum der amerikanischen Demokratie.

So gespalten wie zuletzt im amerikanischen Bürgerkrieg

Lo Scalzo wurde rumgeschubst, schaute in geladene Waffenläufe von Polizisten, die ihn für einen der Eindringlinge hielten, verbarrikadierte sich letztlich in einem Büro und kam an jenem Abend nur mit Glück heil wieder aus dem Kapitol raus.

Wenn er heute an diesen 6. Januar zurückdenkt, dann fühlt er drei Dinge: «Wut, Abscheu, Scham.» Anders könne es einem als Amerikaner ja gar nicht ergehen angesichts der Millionen, die bis heute den Trump’schen Verschwörungstheorien von der gestohlenen Präsidentschaftswahl anhingen, sagt Lo Scalzo.

Der «Sturm auf das Kapitol» in Bildern:

Als die Meute eindrang, wurden die Kongressabgeordneten in Sicherheit gebracht. AP Die Proteste aufgebrachter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington sind am Mittwoch ausgeartet ... CH Media ... und haben für Chaos und Gewalt im politischen Zentrum der USA gesorgt. CH Media Nach einer einheizenden Rede des Republikaners marschierten Trump-Unterstützer vor dem Kapitol auf, ... CH Media ... um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren. CH Media Bei dem Ansturm auf das Kongressgebäude drangen Demonstranten ins Innere des Kapitols ein. Jim Lo Scalzo / EPA Die Meute wütete im Innern des Kapitols. Jim Lo Scalzo / EPA Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, die Parlamentssäle wurden geräumt. CH Media Ein Trump-Anhänger liess sich im Büro von Nancy Pelosi fotografieren. CH Media Joe Biden trat am Abend live vor die Kameras: «Ich rufe Donald Trump dazu auf, jetzt im Fernsehen aufzutreten und die Verfassung zu verteidigen und das Ende dieses Ansturms auf das Kapitol zu verlangen.» Susan Walsh / AP Aufräumarbeiten nach dem Sturm. Andrew Harnik / AP Zerschlagene Scheiben: Die Demonstranten hatten sich gewaltsam Zutritt zum Kapitol verschafft. Andrew Harnik / AP

Seine Sorge ist nicht unbegründet. Laut einer aktuellen Umfrage des Fernsehsenders NBC glaubt nur einer von fünf Republikanern, dass der Demokrat Joe Biden der rechtmässige Präsident der USA sei. Zwei von fünf befürchten, dass die nächsten Wahlen manipuliert sein werden.

Und drei von fünf Amerikanern, so eine Erhebung des Magazins «Economist», erachten Mitglieder der gegnerischen Partei als «Gefahr für das Land». Ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol wirken die 330 Millionen Einwohner des Landes so gespalten wie zuletzt im Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren.

Damals obsiegten die demokratischen Kräfte – notabene unter ihrem republikanischen Präsidenten Abraham Lincoln – gegen die abspaltungswilligen Sklavenhalter im Süden. Und heute? Kommt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten einmal mehr glimpflich davon? Jim Lo Scalzo ist sich nicht sicher. «Das US-Kapitol in unserer Hauptstadt ist noch immer ein wunderschönes Gebäude. Aber seinen Status als Symbol der Demokratie hat es verloren», erzählt der Fotograf.

Der Gerichtsentscheid, der alles verändern könnte

Noch immer streift er mit seiner Kamera mehrmals pro Woche durch die Hallen des Prunkbaus. Wenn die Attacke auf das Kapitol eines gezeigt habe, sagt der 54-jährige Amerikaner, dann das:

«Noch nie war die Arbeit von Fotografen wichtiger als heute. Schon wenige Stunden nach dem Angriff haben manche Republikaner behauptet, hinter der Attacke auf das Kapitol seien linksradikale Kräfte und keine Trump-Anhänger gestanden. Die Bilder aus dem Kapitol waren nötig, um die Absurdität dieser Behauptungen zu belegen.»

Die Gefahr eines erneuten Angriffs auf die amerikanische Demokratie aber, die könne kein Bild der Welt bannen, sagt Lo Scalzo. Vielleicht werde sogar alles bald noch gefährlicher. Im Sommer wird der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, über eine mögliche Lockerung der Waffengesetze entscheiden.

Betroffen davon wären auch die bislang recht strengen Bestimmungen in Washington D.C., wo man – anders als an vielen anderen Gegenden der USA – nicht einfach grundlos mit einer Schusswaffe in der Gegend rumlaufen darf.

Sollte die konservative Mehrheit des höchsten amerikanischen Gerichts den Waffennarren einen Freipass geben, dann könnte sich das schlagartig ändern. «Und dann wird das Kapitol beim nächsten Mal nicht von Typen mit Baseballschlägern, sondern von schwerbewaffneten Aufständischen angegriffen», befürchtet Lo Scalzo.

Bis auf ein paar Baseballschläger und Fahnenstangen trugen die Chaoten beim Sturm auf das Kapitol keine Waffen bei sich. Das könnte beim nächsten Angriff anders sein. Jim Lo Scalzo/EPA

Das töne für Schweizer Ohren vielleicht ein bisschen dramatisch, schickt er nach: «Aber Amerikas Demokratie steht womöglich tatsächlich kurz vor dem Zusammenbruch.» Die jüngsten Entwicklungen im Land geben ihm mindestens teilweise recht.

Gefahr droht der US-Demokratie nicht nur durch bewaffnete Krawallanten, sondern auch durch neue Wahlgesetze, welche die republikanischen Amtsträger im vergangenen Jahr in insgesamt 19 Bundesstaaten erlassen haben – immer unter dem Vorwand, damit möglichen Wahlbetrug bekämpfen zu wollen.

So unterschiedlich die Gesetze sind: Sie alle erschweren das Wählen in der einen oder anderen Form. Manche beeinträchtigen die Briefwahl erheblich, andere bestrafen Personen, die im Auftrag von behinderten oder kranken Verwandten Wahlzettel zur Urne bringen. Im Bundesstaat Georgia ist es neuerdings sogar illegal, schlangestehenden Wählerinnen und Wählern Wasser oder Snacks zu verteilen.

Niemand glaubt, dass Trump sich die Chance entgehen lässt

Im November dieses Jahres werden die Amerikanerinnen und Amerikaner zum nächsten Mal an die Urnen gerufen. Die «Midterms», die Erneuerungswahlen des Parlaments, stehen an. Laut aktuellen Vorhersagen dürften die Demokraten in beiden Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, ihre Mehrheiten an die Republikaner verlieren. Präsident Biden, dessen Beliebtheitswerte satte 25 Prozentpunkte tiefer liegen als bei seiner Amtseinsetzung im vergangenen Januar, wären politisch die Hände gebunden.

Und Donald Trump hätte einen Grund mehr, noch einmal gegen den «schwachen Joe» in den Ring zu steigen. Heute, ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol, scheint es immer wahrscheinlicher, dass er sich diese Chance nicht entgehen lassen wird.

