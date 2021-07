Geisterspiele an Olympia: Tokio 2020 ohne Zuschauer wegen Corona

Corona & Sport Das Publikum muss draussen bleiben: Die olympischen Geisterspiele von Tokio In Japan beginnen die Olympischen Sommerspiele vor leeren Rängen. Die Bevölkerung wollte sie absagen. Keine Spur von Begeisterung wie an der Fussball-Europameisterschaft. Das liegt nicht nur an Corona. Rainer Sommerhalder, Pascal Ritter und Felix Lill, Tokio 23.07.2021, 05.00 Uhr

Vor fast leeren Rängen müssen die Fussballerinnen ihre Spiele austragen.

Der Kontrast könnte grösser nicht sein. Es ist erst zwei Wochen her, seit im Londoner Wembley-Stadion mehr als 60'000 Personen den Final der Fussball-Europameisterschaft der Männer verfolgten. Die Italiener feierten nach ihrem Sieg im Penaltyschiessen ausgelassen, mancher Engländer liess seinem Frust freien Lauf.

Ganz andere Bilder wird es geben, wenn am Freitag die Olympischen Sommerspiele in Tokyo eröffnet werden. Zuschauer sind offiziell keine zugelassen. Selbst der Plan, wenigstens einheimische Fans ins Stadion zu lassen, wurde aufgegeben. Während sich in Europa viele Menschen für das Fussballturnier begeistern konnten, würde eine Mehrheit der japanischen Bevölkerung die Spiele lieber absagen oder verschieben. Zwar gab es in Europa kritische Stimmen, die vor der EM als Superspreader-Event warnten. Der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) etwa machte den europäischen Fussballverband Uefa gar «für den Tod vieler Menschen» verantwortlich, weil durch die Spiele die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet würde. Er drang damit aber kaum durch. Ganz anders ist die öffentliche Meinung in Japan.

60'000 Zuschauer verfolgen den Final der Fussballeuropameisterschaft der Männer im Wembley-Stadion in London.

«Olympische Spiele? Lieber nicht»

«Tokyo 2020», wie die Spiele auch nach ihrer pandemiebedingten Verschiebung um ein Jahr offiziell heissen, ist bei der japanischen Bevölkerung höchst unpopulär. Umfragen zeigen, dass rund 80 Prozent der Menschen gegen die Austragung in diesem Sommer ist. Beim Auftakt am Mittwoch in Fukushima war kaum zu erkennen, dass hier gerade die grösste Sportveranstaltung der Welt begonnen hatte. Die Leute sprechen wenig darüber, Plakate oder Schriftzüge auf öffentlichen Plätzen fehlen. Ähnlich ist die Stimmung in Tokio. Präsent sind hier vor allem die Proteste gegen Olympia. Mal versammeln sich Hunderte vor dem neuen Nationalstadion, in dem am Freitag die Spiele für eröffnet erklärt werden. An einem anderen Tag findet der Protest vor dem Tokioer Rathaus statt.

Bis zuletzt ist immer wieder die Absage der Spiele gefordert worden. Schliesslich bringen sie kaum etwas von dem, was einst versprochen wurde. Zuerst hatte es geheissen, Japan würde einen durch Olympia befeuerten Wirtschaftsaufschwung erleben, und dies ohne Kosten für die Steuerzahler. Was schon vor der Pandemie auf einer kreativen Kalkulation beruhte, ist heute offensichtlich falsch. «Tokyo 2020» ist ein milliardenschweres Verlustgeschäft.

Auch die Ankündigung, im Zuge der Olympischen Spiele würden die vor zehn Jahren bei einer Natur- und Atomkatastrophe beschädigten Gebiete im Nordosten wiederaufgebaut, bleibt ein Versprechen. Zwar wurden 90 Prozent aller Gebäude wieder errichtet oder ersetzt. Aber in der Nähe der Atomruine Fukushima Daiichi bleiben Orte evakuiert. Rund 40'000 Menschen dürfen bis heute nicht in ihre Heimat zurück, weil die Strahlung zu hoch ist. Für sie helfen olympische Wettkämpfe im Softball und Baseball, die bereits seit Mittwoch stattfinden, wenig. Zumal sie in Fukushima-Stadt ausgetragen werden, also 60 Kilometer landeinwärts, wo es nie grosse Schäden durch die Katastrophe gab.

Die italienische Softball-Spielerin Erika Piancastelli am Donnerstag, 22. Juli 2021, in Fukushima. Jae C. Hong / AP

Ausserdem sollten die Olympischen Spiele in ganz Japan für einen Internationalisierungsschub sorgen. Das Land hat einen Ausländeranteil von nur knapp zwei Prozent, es mangelt an Arbeitskräften, gut Englisch sprechen hier nur wenige Menschen. Indem die ganze Welt zu Besuch kommen würde, sollte der Austausch gefördert werden. «Einheit in Vielfalt», lautet ein Motto dieser Spiele. Es ist ein schöner Gedanke, viel mehr aber nicht. Als die Pandemie begann, griffen alte Reflexe. Japans Regierung schloss schnell seine Grenzen, liess zunächst nicht einmal ausländische Bewohner zurück ins Land, sobald sie Japan einmal verlassen hatten. Erst nach einem grossen Aufschrei wurde die Regelung rückgängig gemacht. Zu den ersten Massnahmen, um die Austragung der Spiele diesen Sommer noch zu retten, gehörte der Ausschluss von Zuschauern aus dem Ausland. Nie wurde erwogen, ob man eine vollständige Impfung zur Bedingung für einen Stadionbesuch machen könnte. Dazu im Widerspruch steht, dass bis Ende Juni die Inlandsbevölkerung sehr wohl in Stadien gelassen werden sollte – bis die Regierung nach grosser Kritik von Gesundheitsexperten dann entschied, dass die Spielstätten in und um Tokio ganz leer bleiben müssen.

Dieser Entschluss hat die Spiele noch unbeliebter gemacht. Die Minderheit, die sich auf Stadionerlebnisse gefreut hatte, ist nun genauso enttäuscht wie die prinzipiellen Olympia-Gegner.

IOC-Funktionäre neidisch auf Fussball-EM

Dass die Spiele in Tokio weitestgehend unter Ausschluss von Zuschauern über die Bühne gehen, kommt beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) schlecht an. Die Sportfunktionäre sonnen sich gerne im Lichte ihrer Megaanlässe. Während die Uefa mit der Fussball-EM ein farbenfrohes und lautstarkes Sportfest zelebrieren durfte, muss sich die mächtigste Sportorganisation der Welt derzeit mit stimmungsloser Tristesse anfreunden. Selbst wenn IOC und japanische Veranstalter gegen aussen Einigkeit und Verständnis demonstrieren, gab es im Vorfeld der Spiele zur Frage der Zuschauerkapazitäten hinter den Kulissen kontroverse und hitzige Diskussionen. Hohe IOC-Funktionäre sagen hinter vorgehaltener Hand, dass sie sich diesbezüglich mehr Entgegenkommen der lokalen Organisatoren und Behörden gewünscht hätten.

Unterdessen werden diejenigen, die nun für die Olympischen Spiele in Japan einreisen, einem besonders harten Regime unterzogen. Athleten, Offizielle und Journalisten dürfen sich zunächst nur in einem Korridor zwischen Unterkünften und Spielstätten bewegen. Anfangs ist jeden Tag ein PCR-Test Pflicht. Und im Hotel ist die ersten Tage das Frühstück sowie die Zimmerreinigung verboten – Kontakt mit Einreisenden aus dem Ausland sei zu gefährlich für das Personal. Diese Massnahmen sind vor allem Symbolpolitik. Die Einreisenden sind die vielen Gesichter der ungeliebten Spiele. Die Strenge ihnen gegenüber soll zeigen, dass die Veranstalter die Bedenken der Bevölkerung ernst nehmen. Schliesslich beginnt in Japan gerade eine neue Infektionswelle, mehrere Athleten sind bereits positiv getestet worden.

Die grösste Gefahr dieser Tage geht aber nicht von den Olympiaeinreisenden aus. Die haben nämlich eine Impfquote von rund 80 Prozent. In der japanischen Bevölkerung ist bisher nicht einmal ein Viertel vollständig geimpft. Und das Leben geht ausserhalb der Olympiablase relativ normal weiter. In Tokio werden Menschen zum Daheimbleiben angehalten, aber nicht verpflichtet. Restaurants und Bars dürfen ab 20 Uhr keinen Alkohol ausschenken und Essen nur noch zum Mitnehmen anbieten. Tagsüber sind die Restaurants aber voller Gäste.

Massnahmen wie schnelleres Impfen und stärkere Einschränkungen des Alltags würden gesundheitspolitisch Sinn ergeben, wären aber unbeliebt. Man beschäftigt sich lieber mit denen, die von aussen kommen. Dieser in Japans Politik typische Ansatz hätte durch Olympia überwunden werden sollen. Tatsächlich wird diese latente Fremdenfeindlichkeit nur noch gestärkt.