Sowjetunion: Putin will Untergang vor 30 Jahren rückgängig machen

Vor 30 Jahren Die Sowjetunion erlegten sie bei der Wildschweinjagd – doch wirklich tot ist sie noch längst nicht Genau 30 Jahre später versucht Wladimir Putin, der mächtigste Fan der UdSSR, die Uhren wieder zurückzudrehen. Paul Flückiger, Warschau 31.12.2021, 05.00 Uhr

Wladimir Putin sieht im Untergang der Sowjetunion eine «Tragödie». Er möchte die einstigen Sowjetrepubliken (im Bild eine Wohnstube in Moldawien) wieder vereinen. Keystone

Fragt man heute in Moskau nach dem Anfang des Endes der Sowjetunion, verweisen viele auf die Wahl des Reformers Michail Gorbatschows zum Chef der UdSSR im März 1985. In Minsk nennt man den Gau in Tschernobyl am 26. April 1986. Besiegelt aber wurde das Ende des Staatenbundes im Dezember 1991 in einer Jagdhütte an der polnischen Grenze.