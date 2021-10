Taliban bedrohen Afghanistan, sagt Thomas Ruttig

Interview «Die Taliban sind weniger flexibel als erwartet», sagt der Afghanistan-Experte vor dem heutigen G20-Sondergipfel in Rom Europa habe eine besondere Verantwortung für die Afghaninnen und Afghanen, die jetzt ihr Land verlassen müssten, sagt Taliban-Experte Thomas Ruttig vor dem heutigen Afghanistan-Sondergipfel der G20 in Rom. Samuel Schumacher 12.10.2021, 05.00 Uhr

Die alten und neuen Herrscher über Afghanistan: Die Taliban seien wohl selbst überrascht gewesen, wie schnell und umfassend ihr Sieg gegen die Regierungstruppen ausgefallen sei, sagt Afghanistan-Experte Thomas Ruttig. AP

Seit August sind die Taliban in Afghanistan an der Macht. Ihre Kämpfer hatten das Land nach dem Abzug der internationalen Truppen innert Kürze überrannt. Die Taliban hatten versprochen, Afghaninnen nicht wie während ihrer ersten Regentschaft in den 1990er Jahren zu diskriminieren.