Arghilla: Giancarlo Biazzos Einsatz in Kalabriens Roma Ghetto

Kaum steigen die Covid-Fallzahlen in der Region Kalabrien minim an, verfügen die Behörden sofort strenge Restriktionen: Im November 2020 wurde Kalabrien zur «roten Zone» erklärt, obwohl die knapp zwei Millionen Einwohner zählende Region pro Kopf landesweit am wenigsten Infizierte zählte. Der Grund sind die fehlenden Kapazitäten der Krankenhäuser: Von den 9000 Intensivbetten Italiens befinden sich nicht einmal zwei Prozent in Kalabrien. «Bei uns würde ein Infektionsherd in einem Wohnblock bereits ausreichen, um das ganze Gesundheitssystem zusammenbrechen zu lassen», betont der Schriftsteller Francesco Villari aus Reggio Calabria. Für praktisch jede Behandlung bestehen lange Wartelisten. Wenn man in Kalabrien krank werde, höre man deshalb immer den gleichen Rat: «Geh in eine andere Region, um dich behandeln zu lassen.» Was jedes Jahr auch Tausende Kalabrier tun. Die Zahlen belegen die Misere: Kalabrien belegt in allen nationalen Spitalstatistiken den letzten Platz. In den letzten zehn Jahren wurden in Kalabrien 3700 Ärzte- und Pflegestellen abgebaut, allein in der Provinz Reggio Calabria wurden fünf Krankenhäuser geschlossen. Für Kalabrien, mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 17600 Euro Italiens ärmste Region, sind das schlechte Neuigkeiten inmitten der Pandemie. (dsr)