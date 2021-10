Unesco soll Charlar al fresco als Weltkulturerbe anerkennen

Spanien Dieses Dorf will das «Plaudern» schützen: Kann die Unesco das abendliche Nichtstun retten? Die Bewohner im andalusischen Algar sehen ihren alten Gratis-Brauch bedroht. Camilla Landbö, Malaga 03.10.2021, 05.00 Uhr

Soll geschützt werden: Das abendliche Plaudern. Keystone

Sich raus an die frische Luft setzen und plaudernd den Tag ausklingen lassen: So sieht das allabendliche Dasein im spanischen Andalusien aus. «Charla al fresco» heisst das gesellige Palavern bei Sonnenuntergang: Plauderei in der Abendfrische.