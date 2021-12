Dubai und der Burj Khalifa feiern Geburtstag

Vereinigte Arabische Emirate Was sich Dubai zum Geburtstag wünscht – und warum das höchste Gebäude der Welt einen neuen Namen erhielt Die Emirate feiern 50 Jahre Unabhängigkeit. Fast wäre alles schief gegangen. Michael Wrase, Dubai 23.12.2021, 05.00 Uhr

Der Burj Khalifa ragt 828 Meter in die Höhe: Das Wahrzeichen von Dubai ist noch immer das höchste Gebäude der Welt. Unsplash

Im Februar 2016 machten kuriose Neuigkeiten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Runde: Die schwerreiche Föderation am Persischen Golf hatte eine Ministerin für Glück und Wohlbefinden ernannt wurde und kurz darauf ein Ministerium für Toleranz geschaffen: ein weltweites Novum. Ahnungslosen Aussenstehenden sollte der Eindruck einer heilen Welt vermittelt werden, in der sich ein staatliches Amt um das Glück der Menschen kümmert. Freilich nicht aller Menschen: Nur 10 Prozent der rund zehn Millionen Einwohner besitzen einen Pass der Emirate und kommen in den Genuss des Wohlfühlprogramms. 90 Prozent sind ausländische Arbeitsmigranten.