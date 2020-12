USA «Düsterer Covid-Winter»: San Francisco und Umgebung verschärfen Massnahmen Für Millionen Kalifornier im Grossraum San Francisco gelten wegen steigender Corona-Zahlen ab Sonntag verschärfte Auflagen. 05.12.2020, 15.00 Uhr

Eine Frau mit Mund-Nasen-Schutz joggt unweit der Golden Gate Bridge in San Francisco. In fünf Bezirken in der Region sind die Bewohner dazu angehalten, ihr Zuhause nicht zu verlassen. Foto: Jeff Chiu/AP/dpa Keystone/AP/Jeff Chiu

In fünf Bezirken mit den Städten San Francisco und Berkeley sind die Bewohner dazu angehalten, ihr Zuhause nicht zu verlassen. "Der düstere Covid-Winter, den wir befürchtet haben, hat die Bay Area erreicht", sagte der Arzt Chris Farnitano von der Gesundheitsbehörde im Bezirk Contra Costa am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit Kollegen anderer Bezirke. Man müsse schnell handeln, um Leben zu retten.

Die Region begibt sich damit schneller als erwartet in einen Teil-Lockdown. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hatte am Donnerstag härtere Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie angekündigt. Demnach sollen in Gebieten, wo eine Überfüllung der Intensivstationen droht, ab Erreichen einer kritischen Schwelle Ausgangsbeschränkungen und andere Auflagen in den kommenden Wochen in Kraft treten.

Kontakt mit anderen Haushalten soll vermieden werden. Viele nicht lebensnotwendige Geschäfte müssen schliessen, darunter Friseure und Bars. Restaurants dürfen nur Essen zum Abholen anbieten. In Geschäften wird die Zahl der Kunden weiter reduziert. Von Reisen wird abgeraten.

Kalifornien ist mit rund 40 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat. Insgesamt wurden dort seit Beginn der Pandemie mehr als 1,2 Millionen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. Nach Angaben des Gouverneursbüros sind mehr als 19 500 Menschen an einer Coronavirus-Infektion gestorben.