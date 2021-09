Bundestagswahl in Deutschland - einfach erklärt

Einfach erklärt So funktioniert die Bundestagswahl in Deutschland Am 26. September wählen unsere Nachbarn ein neues Parlament. Wann steht Angela Merkels Nachfolge fest? Und was ist eigentlich eine Zweitstimme? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Christoph Reichmuth, Berlinund Fabian Hock 13.09.2021, 13.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2021: v.li:Armin Laschet, CDU, Annalena Baerbock von den Grünen und SPD-Mann Olaf Scholz. Einer der drei wird wohl Angela Merkel ins Kanzleramt folgen. Malte Ossowski/Sven Simon / www.imago-images.de

Wählen die Deutschen am 26. September einen neuen Kanzler, eine neue Kanzlerin?

Nein. Die 60,4 Millionen Wahlberechtigten wählen ein neues Parlament für das Land mit seinen 83 Millionen Einwohnern. Die Legislatur dauert vier Jahre bis ins Jahr 2025 - vorausgesetzt, es gibt keine vorgezogenen Neuwahlen. Die Abgeordneten des neu zusammengesetzten Parlamentes wählen den Kanzler, oder die Kanzlerin. Allerdings erst, nachdem sich eine Regierung gebildet hat.

Wie ist das Parlament aktuell zusammengesetzt?

Stärkste Fraktion im Bundestag ist die Union aus CDU und der Schwesterpartei aus Bayern, der CSU. Die Union holte bei den Wahlen vor vier Jahren mit 32,9 Prozent die meisten Stimmen und besetzt die meisten Abgeordneten-Sitze. Zweitstärkste Kraft (20,5 Prozent) wurde die SPD, gefolgt von der Alternative für Deutschland (AfD) mit 12,6 Prozent, der FDP (10,7 Prozent), der Linkspartei (9,2) und den Grünen (8,6).

Wie funktioniert die Wahl genau?

Das deutsche Wahlsystem in ein besonderes. Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen: Mit der ersten Stimme wählt man einen Kandidaten aus dem eigenen Wahlkreis. 299 gibt es davon in Deutschland. Wer die meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis holt, zieht per Direktmandat in den Bundestag ein.

Die wichtigere der beiden ist allerdings die Zweitstimme. Sie bestimmt die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Wenn am Wahlabend um Punkt 18 Uhr die ersten Prognosen und später dann die Hochrechnungen eintreffen, dann geht es dabei um die abgegebenen Zweitstimmen. Sie zählen allerdings erst, wenn eine Partei fünf Prozent der Stimmen insgesamt auf sich vereint - oder drei Wahlkreise gewonnen hat. Damit wird verhindert, dass nicht zu viele Klein- und Kleinstparteien im Parlament vertreten sind.

Der Reichstag in Berlin - Sitz des deutschen Parlaments. Imagebroker/Moritz Wolf / www.imago-images.de

Kurzum: Mit der Erststimme wird eine Person direkt gewählt, mit der Zweitstimme eine Partei, beziehungsweise deren Landesliste. Auf dieser stehen die Kandidaten, die eine Partei für das jeweilige Bundesland ins Parlament nach Berlin schicken möchte.

Wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin Merkels gleich nach den Bundestagswahlen vom Parlament gewählt?

Nein. Zuerst müssen die im Parlament vertretenen Parteien eine Regierung bilden. Den Auftrag zur Bildung einer Regierung erhält die Partei, die am 26. September die meisten Wählerstimmen auf sich vereint. Da keine Partei die absolute Mehrheit holen wird, braucht es für die Bildung einer Regierung eine Koalition aus mindestens zwei Parteien. Die momentanen Kräfteverhältnisse deuten daraufhin, dass eine nächste Bundesregierung sogar aus drei Parteien gebildet werden muss.

Erst, wenn sich die Parteien auf eine Regierung geeinigt haben, schlägt das deutsche Staatsoberhaupt - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) - einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Amt des Bundeskanzlers vor. Die Kandidatin oder der Kandidat muss vom neu zusammengesetzten Bundestag gewählt werden.

Dazu benötigt die Anwärterin oder der Anwärter in der ersten Abstimmung die absolute Mehrheit aller Abgeordnetenstimmen. Kommt in der ersten Abstimmung keine absolute Mehrheit zustande, muss der Bundestag innerhalb von zwei Wochen eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten zum Kanzler wählen.

Kommt auch dies nicht zustande, reicht in einer dritten Abstimmung die einfache Mehrheit für die Wahl zur Kanzlerin oder zum Kanzler. Legt der Bundespräsident sein Veto gegen diese Wahl nicht ein - was Neuwahlen nach sich ziehen würde - muss der oder die Kandidatin innerhalb einer Woche vom Staatsoberhaupt zum Regierungschef ernannt werden.

Nach 16 Jahren im Kanzleramt tritt Angela Merkel in diesem Jahr nicht mehr an. Clemens Bilan / Pool / EPA

Beim letzten Mal wurde Angela Merkel erst im März 2018, also ein halbes Jahr nach den Bundestagswahlen, vom Parlament zur Kanzlerin gewählt. Zuvor verständigten sich Union und SPD auf eine gemeinsame Regierung.

Wer bewirbt sich um die Merkel-Nachfolge?

Sämtliche im Bundestag vertretenen Parteien stellen mindestens einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin auf. Chancen auf das Kanzleramt haben allerdings lediglich die Union, die SPD und die Grünen. Bei der Union bewirbt sich CDU-Chef Armin Laschet, 60, um das Regierungsamt, für die SPD Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, 63, für die Grünen die Abgeordnete Annalena Baerbock, 40.

In den Umfragen regelrecht abgestürzt ist CDU-Chef Armin Laschet. Joerg Carstensen / Pool / EPA

Wer hat momentan die besten Chancen?

Etwas überraschend ist dies SPD-Kandidat Olaf Scholz. Der 63-Jährige ist bei den Wählerinnen und Wählern der mit Abstand beliebteste der drei Anwärter. Von der Popularität des Finanzministers profitiert auch seine Partei. Noch im Frühjahr lagen die Umfragewerte für die Sozialdemokraten bei mageren 15 Prozent, jüngste Umfragen sehen die Partei mit 27 Prozent als stärkste Kraft im neuen Parlament.

Für Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock ging es nach anfänglichem Umfrage-Hoch ebenfalls steil bergab. Jan Woitas / AP

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den amtierenden Finanzminister scheint am höchsten zu sein. Sie trauen dem Hanseaten am ehesten zu, in die Fussstapfen Merkels zu treten und als Krisenmanager zu agieren.

Heisst das, dass der neue Kanzler schon fast sicher Olaf Scholz heisst?

Nein. Auch Unions-Kandidat Armin Laschet hat gute Chancen auf das Kanzleramt. Viele Bürgerinnen und Bürger sind noch unentschlossen, wen sie wählen wollen. Umfragen sehen die Union derzeit bei Werten zwischen 20 und 25 Prozent. Gut möglich, dass der CDU-Spitzenkandidat in den letzten zwei Wochen bis zur Wahl den SPD-Kandidaten noch abfängt.

Er ist auf dem besten Weg zum Sensations-Sieger: Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD. Axel Heimken / dpa

Keine realistischen Chancen mehr auf das Kanzleramt hat die Grüne Annalena Baerbock. Die 40-Jährige startete im April fulminant ins Kanzler-Rennen, stolperte aber über vermeidbare Pannen. Die Wählerinnen und Wähler trauen der einzigen Kandidatin ohne Regierungserfahrung das hohe Amt nicht zu.

Stellt die Partei, die am meisten Prozentpunkte holt, automatisch den Kanzler?

Nein. Selbst, wenn die SPD 27 Prozent Wähleranteil auf sich vereint und die Union auf den zweiten Rang verweist, heisst das nicht automatisch, dass Deutschland für mindestens die nächsten vier Jahre von einem Sozialdemokraten regiert wird. Denn Scholz und seine SPD müssten in dem Fall eine Regierung bilden.

Sollte es tatsächlich für ein Zweierbündnis mit den Grünen reichen, dürfte dies relativ rasch geschehen. Allerdings sieht es eher danach aus, dass Scholz einen dritten Partner für eine Regierung bräuchte.

Wer käme da in Frage?

Die Linkspartei oder die FDP. Beide Parteien wären für Scholz aber eine Herausforderung. Die FDP hat beim Klimaschutz und in der Finanzpolitik ganz andere Vorstellungen als die Grünen und die SPD. Gespräche zwischen den drei Parteien könnten an unterschiedlichen politischen Ansichten scheitern.

Gleiches gilt für die Linkspartei: Inhaltlich sind sich Grüne, SPD und die Linke in vielem ähnlich. Aber gerade in der Aussenpolitik bestehen zur Nato-skeptischen Linkspartei erhebliche Differenzen, die kaum zu überwinden sind. Möglich also, dass Scholz nach langem Ringen keine Regierung zustande bringt. Dann käme die Union zum Zuge.

Ob die allerdings - nach einer Niederlage in zwei Wochen - den angezählten Armin Laschet die Verhandlungen führen lassen würde, bliebe abzuwarten. Möglicherweise würde die Union dann den Kanzler Söder präsentieren, der einer sogenannten «Jamaika-Koalition» aus Union, Grünen und der FDP vorstehen würde.

Andere Konstellationen, die für eine Mehrheit reichen würden, scheinen eher unwahrscheinlich, darunter die «Deutschland-Koalition» (Union, SPD, FDP) oder die «Kenia-Koalition» (Union, SPD, Grüne). Auch eine Neuauflage der Grosse Koalition aus Union und SPD, also der momentanen Regierung, ist höchst unwahrscheinlich.

Endet Merkels Amtszeit am Montag nach den Wahlen?

Nein. Die Kanzlerin bleibt - wie auch ihre Regierung - bis zur Bildung einer Nachfolgeregierung und der Wahl eines neuen Kanzlers als «geschäftsführende Regierung» im Amt. Diese Regierung besitzt die gleichen Befugnisse wie eine reguläre Bundesregierung. Allerdings ist es Staatspraxis, dass eine geschäftsführende Regierung keine weiterreichenden politischen Entscheidungen trifft, also zum Beispiel keine Gesetze verabschiedet. Das kann durchaus Monate dauern.

Vor vier Jahren wurde die neue Regierung ein halbes Jahr nach den Wahlen vereidigt, nachdem im Herbst Sondierungsgespräche zwischen der Union, den Grünen und der FDP (Jamaika-Koalition) gescheitert waren. Die SPD, die im Wahlkampf ausgeschlossen hatte, nochmals mit Merkel eine Regierung zu bilden, musste - auch auf Druck von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - nochmals ran.

Zähneknirschend und aus staatspolitischer Verantwortung sagte die SPD ja zu einer weiteren Merkel-Regierung. Dass dieses Mal eine der beiden (ehemaligen) Volksparteien, also Union oder SPD, als kleinerer Partner der anderen (ehemaligen) Volkspartei in eine Regierung eintritt, gilt als ausgeschlossen.