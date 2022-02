Elizabeth II Überraschung zum Thronjubiläum: Camilla soll Queen werden Zu ihrem 70. Thronjubiläum überrascht Elizabeth II ihre Landsleute. Der Buckingham-Palast verkündete am 6. Februar, dass Camilla, die Frau von Thronfolger Prinz Charles, eines Tages Queen werden soll. Larissa Schwedes und Benedikt von Imhoff 06.02.2022, 19.01 Uhr

Überraschung zum 70. Thronjubiläum: Queen Elizabeth II (vorne) und Camilla, die bald Königin sein soll. Oli Scarff / AP (Cornwall, 11. Juni 2021)

Queen Elizabeth II sichert ihr Vermächtnis mit einer aufsehenerregenden Botschaft. Dabei ist es durchaus selten, dass sich die Königin direkt an ihr Volk wendet. Besonders am 6. Februar, dem Todestag ihres Vaters und damit Jahrestag ihrer Thronbesteigung, mag sie es ruhig und abgeschieden. Dieses Jahr ist anders.

Zwar verbringt die 95-Jährige den Tag auch diesmal auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham. Doch was der Buckingham-Palast in die Welt schickt, hat es in sich: Camilla, die Frau von Thronfolger Prinz Charles, Elizabeths ältestem Sohn, soll eines Tages Queen genannt werden.

Was auf den ersten Blick als logischer Schritt erscheint, ist nach Ansicht von Royal-Experten durchaus spektakulär. Denn die Frage, ob Camilla sich «Queen Consort» nennen darf – wie es ihre Vorgängerinnen taten –, ist im Vereinigten Königreich umstritten. Noch immer machen einige Briten Camilla für das Aus der Ehe von Charles mit Prinzessin Diana verantwortlich, der «Königin der Herzen».

Doch mit ihrem öffentlichen Statement hat die Queen die Position Camillas im britischen Königshaus auf eine neue Stufe gestellt.

Beim Volk beliebt, nahbar und bodenständig

In den vergangenen Jahren ist die Herzogin von Cornwall beim Volk immer beliebter geworden und hat sich als prominentes Mitglied der Royal Family etabliert. Die 74-Jährige gilt als nahbar, bodenständig und humorvoll. Der frühere Royal-Korrespondent der BBC, Peter Hunt, betonte, die Queen mache mit ihrer Botschaft die Monarchie zukunftssicher. Und:

«Für Camilla ist der Weg von der dritten Person in einer Ehe zur zukünftigen Queen abgeschlossen.»

Charles reagierte emotional. «Uns ist die Ehre, die der Wunsch meiner Mutter bedeutet, äusserst bewusst», schrieb der 73-Jährige in einer am Sonntag veröffentlichten Botschaft.

Zu ihrem 70. Thronjubiläum wiederholte die Queen so deutlich wie seit langem nicht ihre Zusage an das Volk vor fast 75 Jahren: «Es macht mir Freude, das Versprechen zu erneuern, das ich 1947 gegeben habe, dass mein Leben immer dem Dienen gewidmet sein wird», schrieb sie. Seit Jahrzehnten gilt die Erklärung, die die Queen noch vor Beginn ihrer Regentschaft abgab, als Versprechen, nicht vor Ende ihres Lebens abzudanken. Die damalige Prinzessin sagte in einer Ansprache: «Ich erkläre, dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll.» (dpa)