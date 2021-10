USA: Touristen aus der Schweiz sind ab dem 8. November willkommen

Ende der Einreisesperre Gute Nachricht für Touristinnen und Touristen aus der Schweiz: Die Amerika-Ferien können am 8. November beginnen Nun ist bekannt, ab welchem Datum Ausländerinnen und Ausländer wieder in die USA reisen können. Touristen aus der Schweiz müssen aber vollständig geimpft sein und einen negativen Corona-Test vorweisen können. Renzo Ruf, Washington 15.10.2021, 16.35 Uhr

Der Times Square in New York City: Ein populäres Ziel für Touristinnen und Touristen aus der Schweiz. Mary Altaffer / AP

Das Geheimnis ist gelüftet: Die amerikanische Einreisesperre für Touristinnen und Touristen aus dem Schengenraum, von der auch die Schweizer Bevölkerung betroffen war, wird am 8. November aufgehoben. Dies gab ein Berater von Präsident Joe Biden am Freitag bekannt.

Zuvor hatte das Weisse Haus lediglich gesagt, dass die Corona-Einreisebeschränkungen, die für Menschen aus Europa seit März 2020 gelten, «Anfang November» aufgehoben würden. Von der rigoros durchgesetzten Einreisesperre, die noch unter Präsident Donald Trump in Kraft gesetzt wurde, waren auch Menschen betroffen, die sich zuletzt in China oder Grossbritannien aufgehalten hatten.

US-Reisende müssen gemäss den neuen Auflagen vollständig geimpft sein. Ausgenommen von dieser Auflage sollen nur Kinder sein. Auch müssen Ausländerinnen und Ausländer, die zum Beispiel in der Weihnachtszeit einen Shopping-Ausflug nach New York City machen, einen negativen Corona-Test vorweisen können, der höchstens drei Tage alt ist.

Aktuell werden in Amerika drei Covid-Impfstoffe verabreicht, die von Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson hergestellt werden. Amerikanische Regierungsstellen haben aber signalisiert, dass sie sämtliche Impfstoffe akzeptieren werden, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO grünes Licht bekommen haben. Die genauen Richtlinien will die Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) im Laufe dieses Monats veröffentlichen.