Huthi-Angriff Erneuter Angriff auf Millionen-Metropole: Emirate fangen zwei ballistische Raketen über Abu Dhabi ab Eine Woche nach dem Drohnen-Angriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Huthi-Rebellen im Jemen erneut eine Militäroperation gegen Abu Dhabi geführt. 24.01.2022, 13.59 Uhr

Die Vereinigten Arabischen Emirate reagierten auf die jüngsten Angriffe mit einem Vergeltungsschlag. Hier ist ein Gefängnis im Jemen nach dem Raketenangriff zu sehen. Str / EPA

Nach der tödlichen Attacke in der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi hat die Luftabwehr bei einem erneuten Angriff zwei ballistische Raketen abgefangen und zerstört. Teile davon seien in verschiedenen Gegenden der Metropole niedergegangen, erklärte das Verteidigungsministerium am Montag. Opfer habe es nicht gegeben. Es war der zweite Angriff auf Abu Dhabi innerhalb einer Woche, den die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen für sich beanspruchten.

Huthi wollen mit Raketenangriffen Investoren und Touristen abschrecken

Huthi-Militärsprecher Jahja Sari teilte mit, die Aufständischen hätten mit ballistischen Raketen und Drohnen Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in Saudi-Arabien angegriffen. Sie seien bereit, ihre Angriffe dort noch zu verstärken. Die Emirate seien ein «unsicheres Land» geworden. Ausländischen Unternehmen und Investoren werde deshalb empfohlen, den Golfstaat zu verlassen. Die Huthis hätten auch den Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra angegriffen, wo auch US-Kampfflugzeuge stationiert sind.

In Abu Dhabi leben etwa 1,5 Millionen Menschen. Die Stadt ist wie Dubai ein Drehkreuz im internationalen Luftverkehr sowie wichtiger Handelsplatz und Standort auch für ausländische Unternehmen.

Bereits vor einer Woche bombardierten die Huthi-Rebellen aus dem Jemen eine Ölanlage in Abu Dhabi. AP

Saudi-Arabien kämpft seit 2015 mit den Emiraten und weiteren Verbündeten gegen die aufständischen Huthis im Jemen. Diese hatten vor einer Woche einen Angriff auf den internationalen Flughafen und eine Ölanlage in Abu Dhabi für sich beansprucht, bei dem drei Menschen getötet wurden. Die Huthis werden vom Iran unterstützt und greifen vom Jemen aus regelmässig Ziele in Saudi-Arabien an. Angriffe in den Emiraten gab es dagegen bisher kaum.

Dem Verteidigungsministerium des Emirats zufolge zerstörte die Luftwaffe im Jemen die Vorrichtung, von der die Raketen in Richtung Abu Dhabi gestartet wurden. Es würden «alle notwendigen Schritte» unternommen, um die Emirate vor jeglichen Attacken zu schützen. (dpa)