Vulkan Stromboli: Eruption und Lavastrom

Italien

Ein Toter und ein Verletzter bei Vulkanausbruch auf der Insel Stromboli: «Ich dachte an Pompeji»

Ein heftiger Ausbruch des Vulkans Stromboli in Italien hat Touristen und Einwohnern Angst und Schrecken eingejagt und einen Menschen das Leben gekostet. Ein Ausflügler sei gestorben, als er am Mittwoch an dem Vulkan auf der gleichnamigen Insel unterwegs war.