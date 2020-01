EU-Parlament stimmt Brexit-Vertrag mit grosser Mehrheit zu – Grossbritannien kann am Freitag aus der EU austreten

Das Europaparlament hat den Brexit-Vertrag ratifiziert. Die EU-Abgeordneten stimmten am Mittwoch in Brüssel mit grosser Mehrheit dafür. Damit ist der Weg geebnet für einen geregelten Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union am späten Freitagabend.