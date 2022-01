Von der Leyen möchte eine europaweite Frauenquote

40 Prozent in Firmenvorständen: Von der Leyen sieht Chancen für europaweite Frauenquote

Nach dem Regierungswechsel in Deutschland hofft EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach einem Zeitungsbericht auf eine Mehrheit für eine europaweite Frauenquote in Aufsichtsräten grosser Unternehmen. Wie die «Financial Times» am Mittwochabend meldete, soll dazu ein vor Jahren auf Eis gelegter Gesetzesvorschlag wiederbelebt werden.