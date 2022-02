Horst Teltschik warnt vor nuklearem Krieg und kritisiert Schweiz

Interview Ex-Kohl-Berater Teltschik sieht Gefahr eines «begrenzten Nuklearschlags» und kritisiert den Bundesrat: «Finde das Zögern der Schweiz peinlich» Er war die rechte Hand von Kanzler Helmut Kohl, verhandelte mit Gorbatschow über die Deutsche Einheit und traf mehrmals Wladimir Putin. Horst Teltschik über einen Krieg in Europa, den vielleicht nur Putins Generäle gewaltsam stoppen können. Christoph Reichmuth, Berlin 26.02.2022, 12.16 Uhr

Horst Teltschik im Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. «Putin erschien uns damals viel aufgeschlossener, als er sich heute gibt.» Keystone, 10/02/2007

Russische Truppen umzingeln Kiew. Mitten in Europa ein Angriffskrieg. Was geht Ihnen durch den Kopf?

Horst Teltschik*: Ich bin entsetzt und gleichzeitig tief enttäuscht. Denn die Hoffnung war ja, dass mit den politischen Veränderungen, die seinerzeit von Michail Gorbatschow eingeleitet worden waren und von Boris Jelzin fortgeführt wurden, dass sich Russland und Europa annähern werden. Auch Wladimir Putin erschien uns anfänglich viel aufgeschlossener, offener und kooperativer als er sich heute darstellt.

Sie sprechen Putins auf Deutsch gehaltene Rede im deutschen Bundestag 2001 an, wo er sagte, Russland streben nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, der Kalte Krieg sei vorüber?

Ja, und in der er auch gesagt hat, dass Russland ein «freundliches europäisches Land» sei. Denken Sie auch an die Grundakte des Nato-Russland-Rates, in der Russland erklärt, dass es die Nato nicht als Gegner betrachtet. Oder die Charta von Paris, in der sich auch Russland zu einem «Gemeinsamen Haus Europa» ausgesprochen hatte. Über Nacht ist als dies zur Makulatur verkommen.

Sie sagten, der Westen habe damals eine Chance verpasst. Welche?

Putin hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, die ich damals noch geleitet habe, eine Rede gehalten. Er monierte, dass die Raketenabwehrsysteme der USA in Rumänien und Bulgarien im eigentlichen Ergebnis gegen Russland gerichtet seien. Kurz vor Putins Rede hat die damalige Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede angeregt, die Beziehungen zwischen der Nato und Russland weiterzuentwickeln. Beide Punkte wurden nie weiterverfolgt oder ernsthaft diskutiert.

Ein Jahr später hat Putins kurzzeitiger Nachfolger im Kreml, Dmitri Medwedew, in einer Grundsatzrede in Berlin vorgeschlagen, die Charta von Paris in einen Vertrag umzuwandeln. Auch das blieb ohne Resonanz. Es gab viele Themen, die Russland vorgebracht hat, die aber aus meiner Sicht vom Westen nicht ausreichend beantwortet worden sind.

Es gibt aus russischer Sicht eine Kette von Enttäuschungen. Auch das berühmte Zitat von Barack Obama, der Russland als Regionalmacht bezeichnet hatte, war tiefbeleidigend für Putin. Nun hat Putin scheinbar Angst, dass der Westen auch noch die Ukraine in die Nato eingliedert. Aber was hier in der Ukraine nun geschieht, ist durch nichts zu rechtfertigen.

Ein stark beschädigtes Hochhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach einem Beschuss durch russische Truppen. Sergey Dolzhenko

Was möchte Putin erreichen?

Es gibt wohl niemanden, der wirklich weiss, was Putin will. Sie können nur spekulieren, was ihn bewogen hat, diese schändliche Entscheidung eines Krieges gegen ein Nachbarland zu treffen. Ich habe den Eindruck, dass er eine Art Cordon Sanitaire im Westen Russlands aufbauen möchte. Belarus hat er schon unter Kontrolle, im Süden kontrolliert er Transnistrien, in Georgien hat er in Südossetien und Abchasien russische Truppen. Er errichtet sich eine Kette von Staaten rund um Russland als eine Art Pufferzone vor der Nato.

Geraten nun die Nicht-Nato-Mitglieder Finnland und Schweden ins Visier von Putins Expansionskurs?

Das ist Stochern im Nebel. Dass er Finnland und Schweden angreift, glaube ich allerdings nicht. Denn dann legt er sich unmittelbar mit der Nato an, auch wenn beide nicht Nato-Mitglieder sind. Sie sind aber mit den Nato-Staaten in engen Beziehungen. Bei einem Angriff gegen einen der beiden Staaten müsste Putin damit rechnen, dass die Nato eingreift. Ich sehe aktuell eine andere Gefahr.

Welche?

Die Gefahr eines begrenzten Nuklearschlages. Russland besitzt neue Atomwaffen, die wesentlich schneller sind als bisherige und über einen kleineren Sprengkopf verfügen. Solche Waffen sind also im Einsatz begrenzbar und dadurch einsatzfähiger. Das Versagen der Nato liegt darin, dass das Bündnis das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle über Jahre vernachlässigt hat. In den letzten Jahren konnten dadurch neue nukleare Potentiale entwickelt werden, die nun zum Einsatz zu kommen drohen.

Sie haben Wladimir Putin mehrmals getroffen. Handelt er aktuell rational oder ist er inzwischen verrückt geworden?

Wer weiss das. Was offensichtlich ist, dass - seit geraumer Zeit - ausser Putin kaum ein russischer Politiker als potentieller Nachfolger sichtbar ist. Der einzige, der noch international sichtbar ist, ist Aussenminister Sergej Lawrow, aber der handelt inzwischen auch irrational. Wenn er heute erklärt, Russland bringe Demokratie in die Ukraine, kann man nur noch den Kopf schütteln. Aber wer kennt im Ausland schon Michail Mischustin? Der ist immerhin Ministerpräsident, scheint aber nicht existent zu sein. In der Duma erhielt Putin eine Zustimmung ohne Gegenstimme für sein Vorhaben, die angeblichen Separatistengebiete in der Ostukraine für unabhängig zu erklären. Er ist innerhalb der russischen Führung völlig unbestritten. Keiner stellt ihn in Frage, weder seine Politik noch ihn selbst.

«Das zeigt, dass Putin ein Diktator ist, der ohne Einschränkung regiert.»

Wird die russische Bevölkerung gegen ihren Präsidenten aufstehen oder sind die Russen durch Propaganda bereits derart indoktriniert, dass Putin ohne Widerstände weitermachen kann?

Putin lässt Demonstrationen, die sich gegen seine Politik richten, brutal niederschlagen. Demonstranten kommen in Haft. Vermutlich haben die meisten Menschen Angst, überhaupt Kritik zu üben. Putin fürchtet sich vor allen Bestrebungen nach einer demokratisch-liberalen Grundordnung. Russland ist heute von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie so weit entfernt wie seit Jahrzehnten nicht.

Wie soll der Westen reagieren? Den Kreml-Herrscher durch Sanktionen schwächen und gleichzeitig selbst aufrüsten?

Das erste wäre, dass die Europäer selber zur Besinnung kommen und endlich eine gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik entwickeln. Die Europäer müssen erkennen: Wenn wir jetzt nicht zusammenstehen, bekommen wir Probleme.

Und die Nato?

Dass das Bündnis endlich aufwacht und das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle mit Moskau wieder aufs Tapet bringt. Und zwar auf einer erweiterten Ebene mit der Volksrepublik China, die auch eine nukleare Bewaffnung aufbaut. Wir haben auch eine Militarisierung des Weltraums, was eigentlich verhindert werden sollte.

Sie plädieren für Abrüstung und Gespräche, obwohl ein Krieg tobt?

Ich plädiere nicht für Abrüstung. Die Nato muss in der Lage sein, militärisch ihr eigenes Gebiet zu sichern. Sie muss ja selbst keine Kriege gegen Dritte führen. Aber sie muss verteidigungsfähig sein. Dazu braucht sie alle Waffensysteme konventioneller Art und leider auch nuklearer Art. Damit Putin nicht auf die Idee kommt, beispielsweise die baltischen Staaten, Finnland oder Schweden anzugreifen.

Rund um den Globus gibt es Proteste gegen den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Hier fordert eine Demonstrantin in Rom den Kreml-Herrscher auf, den Krieg zu beenden. Cecilia Fabiano

Die EU will mit einer harten Sanktionspolitik auch gegen Putin selbst vorgehen. Die Schweiz will keine eigene Sanktionen ergreifen. Finden Sie das peinlich oder mit Blick auf eine mögliche Vermittlertätigkeit politisch geschickt?

Ich finde das Zögern der Schweiz peinlich. Das war meine erste Reaktion, als ich die Meldung im Radio hörte. Der Angriff auf die Ukraine hat gerade erst begonnen. Wir wissen noch nicht einmal, wie dieser Konflikt endet. Was geschieht mit Präsident Selenski, mit den Abgeordneten, mit den Demonstranten, den Menschen in der Ukraine? Werden sie erschossen? Wir wissen nicht, wie unerträglich die Handlungen Russlands in der Ukraine sein werden.

«In dieser Situation, wie die Schweiz, eine Entscheidung zu treffen, die lautet: Wir sind in keinem Fall dabei - das ist schon arg verfrüht und unverständlich.»

Sie waren im Februar 1990 mit Helmut Kohl bei Michail Gorbatschow in Moskau. Gab es damals das Versprechen, die Nato werde sich nicht nach Osten ausweiten?

Die Nato war nur in einem Punkt Thema des Gesprächs. Es ging darum, dass in einem wiedervereinigten Deutschland keine Nato-Truppen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stationiert werden dürfen, solange dort sowjetische Truppen stationiert seien. Das war das Thema zwischen Kohl und Gorbatschow. Im Übrigen konnte damals noch niemand wissen, dass sich schon bald der Warschauer Pakt friedlich auflösen würde. Und schon gar niemand wusste, dass sich Ende 1991 auch die UdSSR auflöst. Wir waren ja keine Propheten.

Wird dieser Krieg in der Ukraine eine neue, über Jahrzehnte dauernde Eiszeit zwischen dem Westen und Russland einläuten?

Ich habe jedenfalls im Augenblick keine Hoffnung, dass der Konflikt in absehbarer Zeit beigelegt werden könnte und dass die Voraussetzungen geschaffen werden, um wieder einen politischen Dialog zu beginnen. Wir wissen nicht, was Putin in der Ukraine vorhat und wie weit er zu gehen bereit ist. Das kann noch sehr viel Blutvergiessen bedeuten. Je mehr Opfer es in diesem Konflikt gibt, desto schwieriger wird es, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Was kann Putin stoppen - ein Putsch des Militärs oder der politischen Führung wie 1991 gegen Gorbatschow?

Genau. Ein solcher Putsch wäre wünschenswert. Ich schliesse dieses Szenario nicht aus.

Zur Person Keystone, 2008 Horst Teltschik Horst Teltschik (81) war aussenpolitischer Berater des ehemaligen Kanzlers Helmut Kohl, von 1999 bis 2008 leitete er die Münchner Sicherheitskonferenz