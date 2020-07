Ex-Mann angezündet und ermordet? 84-jährige Frau auf der Anklagebank Sie soll ihren Ex-Mann mit Benzin übergossen und angezündet haben. Nun muss sich eine 84 Jahre alte Frau in Konstanz wegen Mordes verantworten. Grausam sei die Tat gewesen und unbarmherzig, wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor. 20.07.2020, 17.16 Uhr

Die Rentnerin muss sich vor dem Landesgericht Konstanz verantworten. Symbolbild: Keystone

(dpa/lsw) Eingehakt in den Arm ihrer Verteidigerin betritt die 84-Jährige den Saal des Landgerichts Konstanz. Ihr graues Haar fällt ihr in dünnen Strähnen ins Gesicht; unter ihrer ausladenden Jacke wirkt die betagte Frau schmal, fast zerbrechlich. Kaum vorstellbar, was die Staatsanwaltschaft ihr zur Last legt: Sie soll mit einem Fleischerhammer aus Metall auf den Kopf ihres Ex-Mannes eingeschlagen haben.