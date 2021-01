Export-kontrollen Harte Impf-Grenze in Nordirland? Von der Leyen macht im Impfstoff-Streit mit Grossbritannien einen Rückzieher Nach einem Aufschrei der Empörung muss EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurückkrebsen: Die unsichtbare Grenze in der ehemaligen Bürgerkriegsregion Nordirland wird von der Export-Kontrolle für Impfstoffe ausgenommen. Remo Hess, Brüssel 31.01.2021, 17.10 Uhr

Musste nach Telefonat mir Premierminister Boris Johnson zurückkrebsen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (Archiv) Keystone

Während den Brexit-Verhandlungen pochte die EU-Kommission vier Jahre lang gegenüber den Briten darauf, dass es unter keinen Umständen jemals zu einer harten Grenze in der ehemaligen Bürgerkriegsregion Nordirland kommen dürfe. Und jetzt das: Das von der EU am Freitag eingeführte Kontroll-Regime für Impfstoff-Exporte sieht vor, dass auch Lieferungen erfasst würden, die vom EU-Mitglied Irland ins zu Grossbritannien gehörende Nordirland gehen würden. Die Konsequenz wäre mögliche Kontrollen an der inneririschen Grenze, was politisch hochexplosiv wäre und ein Aufflammen des einst blutigen Konflikt mit sich bringen könnte.