Neue Spur im Fall Maddie: Jetzt laufen Ermittlungen gegen einen Deutschen wegen Mordverdachts Der Fall bewegt seit 13 Jahren die Welt. Nun gibt es einen neuen Verdacht. 03.06.2020, 20.51 Uhr

Madeleine McCann aus Rothley (England) wird vermisst seit dem 3. Mai 2007. Sie war damals 3 Jahre alt. Bild: Keystone

(sda/dpa) Im Fall des vor gut 13 Jahren verschwundenen britischen Mädchens Madeleine «Maddie» McCann ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen wegen Mordverdachts. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) handelt es sich um einen Mann, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Er verbüsse derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe. Die damals dreijährige Maddie war aus einer Appartementanlage in Portugal verschwunden.

Eine Chronologie des Falls Maddie