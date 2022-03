Evas Kriegstagebuch aus Slowjansk, Ukraine, Teil 4

Evas Kriegstagebuch (4) Letzte Schweizerin im Donbass rechnet mit dem Schlimmsten: «Falls ihr Tipps habt: Teilt sie uns mit» Eva, die letzte Schweizerin im Donbass, über ihren 6. Tag im Kriegsbunker, über Pfefferspray, Raubüberfälle und die drohende Hungersnot im Domnbass. Aufgezeichnet von Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 02.03.2022, 12.00 Uhr

«Wir hören hier inzwischen täglich Schüsse. Auch am Stadteingang von Slowjansk gab’s heftige Schiessereien. Gut möglich, dass das ein Raubüberfall war. Die Leute hier sind immer verzweifelter. Ohne Pfefferspray verlassen wir das Haus nicht mehr.

Und trotzdem wagen wir uns noch vor die Tür. Es ist wunderbar, den Leuten hier helfen zu können. Alleine gestern haben wir 120 Familien mit Lebensmitteln versorgen können. Es ist ganz gut, dass ich deswegen nicht allzu viel Zeit habe, mich über all das zu informieren, was rund um uns herum gerade abgeht. In Slowjansk ist die Situation im Vergleich zu den schrecklichen Szenen in Kiew und Charkiw aber immer noch ruhig.

Furchtbar sind die Nachrichten von unseren Freunden, die ausserhalb von Kiew das Heim Lighthouse für schwerbehinderte Kinder betreiben. Die Gegend wurde massiv angegriffen, es gibt keinen Strom mehr. Ob die Beatmungsgeräte für manche der Kinder noch funktionieren, wissen wir nicht. Auch das Kinderheim Arc in Kiew, wo wir 2014 bei dem Angriff auf Slowjansk hin geflohen sind, ist unter Beschuss gekommen.

Die Fenster sind abgeklebt: Wenn die Bomben fallen, sind die Scheiben das Erste, was kaputt geht. ZVG

In Izjum, dem Dorf, wo unsere Heim-Köchin mit ihren Kindern wohnt, ist die Situation besonders schlimm: kein Strom, kein Wasser, keine Nahrungsmittel. Der Angriff dort kam viel zu schnell, die Leute konnten sich überhaupt nicht vorbereiten.

Wir setzen alles daran, dass wir hier in Slowjansk nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden.

Wir haben einen alten Heizofen hergerichtet und Brennholz gekauft, damit wir nicht frieren müssten, falls auch bei uns der Strom ausfällt. Dazu haben wir zwei Kanister mit Benzin gefüllt für den Generator.

Bereiten sich auf das Schlimmste vor: Eva und ihr Mann zusammen mit einer Helferin, die Lebensmittel an Bedürftige im Quartier verteilt. ZVG

Die sind jetzt im Sandkasten vergraben, dass nicht das ganze Haus runterbrennt, falls hier etwas explodieren sollte. Falls irgendjemand Tipps hat, was wir noch machen könnten, um sicherer zu sein: Teilt sie mit uns!»

Aufgezeichnet von Samuel Schumacher (samuel.schumacher@chmedia.ch)

Kinderheim Segel der Hoffnung

Spendenkonto: CH89 0681 4016 9619 0401 0

Sparcassa 1816, 8820 Wädenswil

BIC: RBABCH22814

