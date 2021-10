Schauspieler Alec Baldwin erschiesst Kamerafrau

Tragödie Alec Baldwin nach Drama am Filmset am Boden zerstört: Hat ihm jemand absichtlich eine geladene Waffe gegeben? Tragödie auf einem Filmset in New Mexiko: Derzeit gibt es viele Rätsel um den Tod der 42-jährigen Kamerafrau. Nachrichtenagenturen schreiben von einer Waffe mit einer scharfen Patrone. Und das sagt ein Ostschweizer Requisiteur zum Vorfall. Bruno Knellwolf 22.10.2021, 18.00 Uhr

Als absolut unglaublich und unvorstellbar bezeichnet der Requisiteur Ronald Porawski, was sich auf dem Filmset für den Western «Rust» auf der Bonanza Creek Range in New Mexiko ereignet hat.

Der Hauptdarsteller und Produzent des Films, Alec Baldwin, hat am Donnerstag bei den Dreharbeiten mit einer Requisitenwaffe die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen und den Regisseur Joel Souza verletzt. Dieser ist inzwischen wieder aus dem Spital entlassen worden. Nun rätselt nicht nur die Polizei, wie es zu dieser Tragödie hatte kommen können.

Auf diesem Filmset im US-Bundestaat New Mexico hat sich der tragische Vorfall ereignet. Keystone

Porawski ist als Requisiteur im Theater St. Gallen verantwortlich für die Waffen, welche auf der Bühne verwendet werden. Diese seien immer in einem Schrank verschlossen und würden nur für die Aufführungen hervor genommen. «Wir verwenden Softgun-Waffen», sagt Porawski. Die sehen sehr originalgetreu aus, können aber keinen Schuss entfachen. Man verzichte im Theater auf den Knall. Schreckschusspistolen kommen deshalb nicht mehr zum Einsatz, weil die Tinnitusgefahr für die Schauspieler zu gross ist.

Das Mündungsfeuer muss zu sehen sein

Der Knall wird über Lautsprecher akustisch eingespielt. Auf einem Filmset reiche das aber nicht, weil hier das Mündungsfeuer zu sehen sein muss. Dafür werden «Prop Guns» verwendet, weil das Feuer aus der Pistole für die Szenenaufbereitung wichtig ist, erklärt der Requisiteur.

Baldwin müsse mit der «Prop Gun» Richtung Kamera geschossen haben, in der Annahme, dass hier nichts als Schall und Rauch aus der Waffe komme. Die Feuermündung wird dabei entweder mit einer Platzpatrone oder mit einem pyrotechnischen Element in der Waffe erstellt, weshalb auch Pyrotechniker im Theater und beim Film arbeiten.

Ein krimineller Akt ist nicht ausgeschlossen

Der Requisiteur Porawski kann nur spekulieren, aber niemand benutze eine geladene Waffe auf dem Filmset. Deshalb könnte es sich auch um einen kriminellen Akt handeln. Jemand hätte zum Beispiel die Requisitenwaffe mit einer anderen vertauschen können. Weil es sich um einen Western handelt, wäre dafür nur ein Revolver aus dem 19. Jahrhundert in Frage gekommen.

Mit Waffen auf dem Filmset haben auch die Stuntleute zu tun. Auf Anfrage sagt Pamela Gräbe von der German Stunt Association, Waffen würden in der Regel von Waffenmeistern betreut. «Generell werden Szenen mit Gefahrenpotenzial mit Hilfe sogenannter Gefährdungsbeurteilungen untersucht», sagt Gräme.

Wenn die Gefahr von Verletzungen bestünde, würde diese durch unterstützende Massnahmen oder Änderungen der Szene ausgeschaltet. «Wenn dann doch etwas passiert, ist es so gut wie immer eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände», sagt Gräme.

Eine scharfe Patrone

Am Boden zerstört ist der 68-jährige Starschauspieler Alec Baldwin, der fragt, warum ihm eine geladene Waffe in die Hand gedrückt worden war. Ein Sprecher der Filmproduktionsfirma sagte, dass es sich bei dem Unfall um eine «Fehlzündung einer mit Platzpatronen geladenen Requisitenwaffe» gehandelt habe.

Gemäss der Filmwebseite Indie Wire, schickte die Gewerkschaft IATSE Local 44, die für Requisiteure zuständig ist, am frühen Freitagmorgen ein E-Mail an ihre Mitglieder, in der es hiess, dass die in der Szene verwendete Pistole «eine scharfe Patrone» enthielt. Der Requisiteur der Produktion sei kein Mitglied der Gewerkschaft Local 44.

Die Dreharbeiten auf der Bonanza Creek Ranch hätten noch bis Ende November dauern sollen. Jetzt ist das Filmset mit Absperrbändern der Polizei abgesperrt und kreisende Helikopter liefern Bilder davon auf die Bildschirme dieser Welt.