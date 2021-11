Weissrussland und Polen bleiben hart: Migranten erfrieren

Flüchtlingskrise «Sie fragen: Wohin mit den Leichen?» Während Europa über Sanktionen diskutiert, erfrieren Menschen an der Grenze Polen und Weissrussland schieben sich gegenseitig die Schuld an der Grenzkrise zu. Die EU debattiert über neue Sanktionen. Und Abu Anwar friert wie Tausende andere weiter verzweifelt vor sich hin. Cedric Rehman, Michalowo, Paul Flückiger, Warschau, Samuel Schumacher 3 Kommentare 10.11.2021, 05.00 Uhr

Nachts sinken die Temperaturen auf unter Null. Trotzdem müssen rund 4000 Migranten weiter unter freiem Himmel ausharren. EPA

Acht mal hat es Abu Anwar mit seinen sieben Kindern und seiner gehbehinderten Mutter über die polnische Grenze geschafft. Und acht Mal wurde der verzweifelte Mann aus der nordirakischen Stadt Dohuk von den polnischen Grenzschützern wieder zurückgedrängt nach Weissrussland. Dort warteten wieder die prügelnden Soldaten, vor denen seine Kinder – das jüngste gerade mal vier Monate alt – so wahnsinnig Angst haben. Die Männer in ihren Tarnanzügen sind nicht viel besser als die Schergen der Terrorgruppe IS, vor denen er mit seiner Familie geflohen ist.

Seit mehr als zwei Wochen dauert das Katz-und-Maus-Spiel im polnisch-weissrussischen Grenzgebiet für Abu Anwar nun schon an. Nachts sanken die Temperaturen auf unter Null Grad. Morgens lag Raureif auf dem Waldboden rund um die nasse Decke, auf der die Familie geschlafen hat. Essen, Wasser, Wärme: Das alles hätte Abu Anwar dringend gebraucht. Und das alles hat er nicht gefunden. Jetzt ist er wieder in den Händen des polnischen Grenzschutzes. Sein Schicksal ist ungewiss – genau wie jenes der rund 4000 anderen Migranten, die fast ganz auf sich alleine gestellt zur Verhandlungsmasse im Politspiel zwischen Weissrussland und dem EU-Staat Polen geworden sind.

Frontex ausgesperrt: Was hat Polen an der Grenze zu verbergen?

Die Bilder der Flüchtlinge, die auf Schnellstrassen und durch waldiges weissrussisches Hinterland in Richtung der polnischen Grenze marschiert sind, gingen gestern um die Welt. Verzweifelte Menschen, die an Stacheldrahtzäunen reissen. Stoische Soldaten, die ihnen ihre Knüppel und Schilder entgegenstrecken. Militärhelikopter, die bedrohlich über der brutalen Szenerie an der Aussengrenze der Europäischen Union kreisen. Und ein Kontinent, der sich fragen muss, wie er mit dem unmenschlichen Regime an seiner östlichen Aussengrenze umspringen soll.

Befehl ist Befehl: Polnische Grenzschützer versperren den Migranten den Weg. EPA

Auf diese Frage hat Mateusz Janicki eine einfache Antwort: «Am besten wäre es, wir würden die Geflüchteten aufnehmen. Damit nähmen wir Lukaschenko die Waffe aus der Hand», sagt der 37-Jährige Pole, der in der Region um das Sperrgebiet an der weissrussischen Grenze als freiwilliger Helfer im Einsatz ist. «Die polnische Regierung und Weissrussland behandeln die Krise wie eine Granate, die sie sich gegenseitig hin- und herwerfen. Sobald einer der beiden die Nerven verliert, wird sie explodieren», sagt Janicki.

Seit Tagen ist er in den eisigen Wäldern unterwegs, um die gestrandeten Menschen wenigstens mit ein paar Kleidungsstücken und heissem Tee zu versorgen.

«Etwas anderes können wir nicht tun. Wir müssen die Familien in der Kälte zurücklassen.»

Das breche ihm fast das Herz, erzählt der Familienvater. Er wisse, dass viele der polnischen Soldaten und Polizisten, die diese Menschen jetzt aufhalten, nicht anders denken als er. Aber Befehl sei Befehl.

Pfefferspray statt Willkommensgruss. EPA

Und der Befehl ist klar: Die Grenze bleibt zu. Polen hat tausende zusätzliche Sicherheitskräfte in die Region geschickt. Der Regierungschef kam zu Besuch. Nur die Truppen der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex will man hier nicht sehen. Diese würden ihre polnischen Kollegen auf die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 aufmerksam machen müssen, laut der jeder Migrant ein Recht auf einen Asylantrag hat – ob er die Grenze nun legal oder illegal überquert hat. Doch anstatt Asylanträge annehmen will man hier Stärke demonstrieren.

Auf der anderen Seite der Grenze denkt Machthaber Lukaschenko derweil nicht ans Aufgeben. Am Dienstag hat er mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und dabei das «harte Vorgehen der Polen» kritisiert. Dass der westliche Nachbar jetzt zusätzliche Truppen mobilisiert hat, nimmt Lukaschenko als weiteres Indiz für seine Theorie, das Militärbündnis Nato stehe kurz davor, in seinem Reich einzufallen. Moskau stellt sich demonstrativ hinter den Verbündeten in Minsk und zeigt mit dem Finger auf den Westen. Amerika und Europa seien schliesslich Schuld für das Chaos in Afghanistan und im Irak, das die Menschen zur Flucht zwinge, sagte der russische Aussenminister Sergej Lawrow.

Die Helferin hat Angst, im Wald nachts über Tote zu stolpern

Die Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten sind Wasser auf die Mühlen der Weissrussen. Aus der Türkei, wohin sich viele Syrer, Iraker, Jemeniten und Iraner derzeit vor ihren Kriegsregimen retten, fliegen täglich mehrere Flugzeuge der «Turkish Airlines» und der weissrussischen Fluggesellschaft «Belavia» nach Minsk. Als Touristen können die Geflüchteten problemlos in Lukaschenkos Land einreisen. Visa für die Verzweifelten, politische Munition für den polternden Machthaber.

Die Europäische Union liess mit Blick auf das Treiben des Regimes die Visa-Erleichterungen für weissrussische Beamte streichen. Schon heute sollen zudem neue Sanktionen beschlossen werden. Im Visier hat die EU unter anderem die «Belavia», die rund die Hälfte ihrer Flieger von europäischen Airlines ausgeliehen hat. Wer weiterhin mit «Belavia» zusammenarbeite, soll mit Strafmassnahmen belegt werden, sagt die EU. Für die staatliche Airline, die unter anderem auch nach Genf fliegt, bedeutete dies das faktische Grounding.

Gefährlicher Stillstand: Tausende Migranten warten an Polens Ostgrenze. EPA

Auf dem europäischen Boden gehen derweil die Diskussionen über die Aufnahme der Gestrandeten an Europas eisigen Grenzen los. Tareq Alaows, der derzeit für das Hilfswerk Seebrücke Deutschland an der weissrussischen Grenze ist, erzählt von Zusagen aus München und Rottenburg, die freiwillig Geflüchtete aufnehmen würden. Deutschland könnte ein Zeichen setzen – und Lukaschenko würde sein Erpressungspotential verlieren.

Noch aber wird nur diskutiert. Noch geht das Frieren in den Wäldern weiter. Und noch ist die Gefahr für die Migranten hier nicht gebannt. Wenn Anna Alboth nachts durch die Wälder streift, um ihre Hilfsgüter auszuliefern, hat sie neuerdings Angst, über Tote zu stolpern. «Menschen aus der Sperrzone rund um die Grenze rufen uns an und fragen, was sie mit den Leichen jener machen sollen, die in der Kälte gestorben sind», erzählt die Mitarbeiterin der Organisation Minority Rights Group. «Ich weiss nicht, was ich ihnen sagen soll.»

Im Video: Tausende Flüchtlinge warten auf Einreise in die EU