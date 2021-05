Flugzeugentführung Ein gefälschtes Mail und lügende Fluglotsen: Wie Weissrussland uns hinters Licht führen will Machthaber Alexander Lukaschenko behauptet, er habe eine Bombendrohung aus der Schweiz erhalten. Dahinter steckt eine schlecht gemachte Fälschungsaktion. Samuel Schumacher 27.05.2021, 12.00 Uhr

Jetzt ist klar, woher die abstruse Theorie des weissrussischen Machthabers stammt. Am Mittwoch hatte Alexander Lukaschenko bei einer Rede in Minsk behauptet, die Warnung über eine Bombe an Bord des zur Landung gezwungenen Ryanair-Fliegers sei aus der Schweiz gekommen. Das Aussendepartement EDA hatte das abgestritten. Die Schweiz habe «keine Meldung an die weissrussischen Behörden» geschickt.

Der oppositionelle Blog «Nexta», den der in Minsk verhaftete Journalist Roman Protasewitsch mitgegründet hat, veröffentlichte über seinen «Telegram»-Kanal einen Printscreen der Email, die am Sonntag an die Betreiber der Flughäfen in Minsk und Vilnius verschickt worden ist – mit . In der kurzen Nachricht heisst es:

«Wir, die Soldaten der Hamas, verlangen einen Waffenstillstand in Gaza. Wir fordern, dass die EU Israels Krieg nicht länger unterstützt. Wir wissen, dass die Teilnehmer des Delphi Wirtschaftsforums am 23. Mail mit dem Flug FR4978 heimfliegen werden. Wir haben eine Bombe an Board des Flugzeugs geschmuggelt. Wenn ihr unsere Forderungen nicht erfüllt, wird die Bombe am 23. Mai über Vilnius explodieren.»

Am Schluss der Mail steht «Allahu Akbar», «Gott ist gross.»

Abgeschickt wurde die Mail von der Adresse ahmed_yurlanov1988@protonmail.com. Die Firma ProtonMail hat ihren Sitz im Dorf Plan-les-Ouates im Kanton Genf. Es ist denkbar, dass der Schweizer Sitz der Mail-Betreiberin Lukaschenko zu seiner Aussage bewegt hatte, die Bombenwarnung sei aus der Schweiz gekommen.

Etwas stimmt nicht mit der Timeline

Allerdings scheint es sich bei der Nachricht um eine offenkundige Fälschung zu handeln. Eine Person mit dem Namen Ahmed Yurlanow ist in der Schweiz nicht gemeldet. Zudem wurde die Mail am Sonntag erst um 12:57 Uhr an den Minsker Flughafen verschickt.

Das zeigen von den Minsker Behörden veröffentlichte Auszüge aus der Kommunikation zwischen den Piloten und den weissrussischen Fluglotsen: Die Flugüberwacher teilten der Ryanair-Besatzung demnach bereits um 12:33 Uhr wortwörtlich mit:

«Die Drohmail wurde an mehrere Flughäfen verschickt.»

Der Anruf erfolgte demzufolge ganze 24 Minuten, bevor die Mail überhaupt verschickt worden ist, wie die «Nexta»-Redaktion in ihrem Telegram-Post festhält.

Was machte der weissrussische Regierungsflieger in Basel?

War die Nachricht also eine astreine Fälschung? Sehr wahrscheinlich. Darauf deutet nicht zuletzt der Umstand hin, dass der im Mail geforderte Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas am Sonntagmittag bereits seit fast zwei Tagen in Kraft war. Der Hamas-Soldat, der sich hinter dem Absender verstecken soll, wäre also äusserst schlecht informiert gewesen über den Stand der Dinge im Nahen Osten. Zudem hat Fawzi Barhoum, Sprecher der Hamas, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters dementiert, dass die Hamas irgendetwas mit der Sache zu tun habe.

Was machte die weissrussische Regierungsmaschine in Basel? Printscreen

Eine auffällige Verbindung zwischen dem weissrussischen Regime und der Schweiz aber gibt es. Laut offiziellen Flugdaten landete eine Boeing 767, die seit Mai 2012 der weissrussischen Regierung gehört, am 3. Mai in Basel und blieb dort bis zum 19. Mai stehen, bevor sie den gut zweistündigen Rückflug nach Minsk antrat. Was der weissrussische Regierungsflieger in der Schweiz machte und wen er an Bord hatte, ist nicht klar.